مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين بجروح إثر حادث قطار في طرطوس بسوريا

كتب : مصراوي

03:53 ص 05/02/2026

حادث تصادم قطار - ارشيفية

وكالات

أدى حادث قطار وقع في محافظة طرطوس السورية، إلى مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين بجروح.

وأعلن الدفاع المدني السوري، أن الحادث وقع جراء اصطدام قطار بسيارة مدنية تقل عمالا أثناء عبورها السكة قرب بلدة المنطار في المحافظة.

أوضح الدفاع المدني، أن فرق الطوارئ وإدارة الكوارث توجهت إلى الموقع، وعملت على سحب السيارة العالقة عن السكة وتأمين المكان، فيما نقل المصابون إلى المستشفي بواسطة المدنيين الموجودين في المنطقة.

وجدد الدفاع المدني دعوته إلى التقيد بإجراءات السلامة وعبور السكك الحديدية من المعابر المخصصة فقط، تفاديا لوقوع حوادث مماثلة وحفاظا على الأرواح، وفقا لسكاي نيوز.

