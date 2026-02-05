

وكالات

قالت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا، إنها لا تزال على اتصال بفريق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محاولة لضمان عودة المزيد من الأطفال الأوكرانيين من روسيا.

وذكرت للصحفيين في البيت الأبيض: "أعمل على الأمر وآمل أن نحقق نجاحا قريبا".

ولم تكشف عن تفاصيل المحادثات بين ممثليها وفريق بوتين.

وقال متحدث، إن قنوات الاتصال مستمرة منذ أن كتبت ميلانيا ترامب رسالة إلى بوتين سلمها زوجها الرئيس دونالد ترامب بنفسه في أغسطس الماضي بشأن الأطفال الأوكرانيين المخطوفين.

وجرت إعادة 15 طفلا إلى أوكرانيا منذ أن بدأت السيدة الأولى جهدها، 7 منهم في ديسمبر.

وتتهم أوكرانيا روسيا بخطف ما لا يقل عن 19 ألفا من أطفالها ونقلهم إلى روسيا أو الأراضي التي تحتلها روسيا دون موافقة أسرهم أو أولياء أمورهم منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.

ونفت روسيا مرارا خطف أطفال أوكرانيين وتقول إنها اتخذت إجراءات لحمايتهم من القتال.

وقال مسؤولون روس وأوكرانيون، إنهم أجروا محادثات مثمرة في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات، على الرغم من أن روسيا هاجمت أوكرانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع بمئات الطائرات المسيرة وعدد قياسي من الصواريخ الباليستية.

والتقت ميلانيا ترامب في البيت الأبيض، مع 2 من الرهائن الأمريكيين الإسرائيليين الذين تم إطلاق سراحهم وهما كيث وأفيفا سيجل، وفقا للغد.