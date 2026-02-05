إعلان

بحضور ساويرس ورانيا يوسف ومحمد رمضان.. 25 صورة من حفل "أوبرا توت عنخ أمون"

كتب : معتز عباس

12:15 ص 05/02/2026
كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

شهدت السفارة الإيطالية بالقاهرة حفل "أوبرا توت عنخ آمون"، الذي جمع بين الفن والتاريخ في أجواء رسمية راقية بحضور نخبة من الشخصيات العامة والفنية والدبلوماسية، في مقدمتهم الفنان محمد رمضان والمهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

خلال الحفل، حرص الفنان محمد رمضان على تحية نجيب ساويرس فور وصوله، حيث دار بينهما حديث ودي لفت أنظار الحضور.

كما شهدت الأمسية لحظة تقدير خاصة، عندما بادر محمد رمضان بتحية الفنان الكبير يحيى الفخراني وقبّل رأسه ترحيبًا وتقديرًا لمكانته الفنية، في لقطة حظيت بإشادة الحاضرين.

أقيم، مساء اليوم الأربعاء، حفل "أوبرا توت عنخ أمون"، برعاية عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، وبمشاركة عدد من النجوم، من بينهم الفنان حسين فهمي والفنانة رانيا يوسف، إلى جانب سفير إيطاليا لدى مصر أوجوستينو باليزي، في إطار دعم التعاون الثقافي والفني بين مصر وإيطاليا.

يُذكر أن "أوبرا توت عنخ آمون تقدم عملًا فنيًا مستوحى من الحضارة المصرية القديمة، حيث كتب قصتها عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، بينما وضع ألحانها الموسيقار الإيطالي لينو زيمبوني.

السفارة الإيطالية بالقاهرة أوبرا توت عنخ آمون حفل أوبرا توت عنخ أمون محمد رمضان نجيب ساويرس

