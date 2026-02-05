يعاني الكثيرون من الإمساك واضطرابات الهضم، ويفضلون اللجوء إلى حلول طبيعية قبل الأدوية. ويُعتبر عصير القراصيا خيارًا مثاليًا، خاصة عند تناوله في الصباح، لاحتوائه على ألياف ومركبات طبيعية تحفز حركة الأمعاء.

وأشار خبراء التغذية إلى أن شرب العصير على معدة فارغة صباحًا يُنشط ما يُعرف بـ "المنعكس المعدي القولوني"، وهو رد فعل طبيعي يُسرّع حركة القولون بعد الاستيقاظ ويسهّل عملية الإخراج، مع ضمان وصول المركبات الفعالة بسرعة إلى الأمعاء لتليين البراز وتنظيم الجهاز الهضمي.

ويضيف الخبراء أن الالتزام بتوقيت ثابت يوميًا يدعم الإيقاع الطبيعي للجهاز الهضمي وفق الساعة البيولوجية للجسم، وفق تقرير موقع "VeryWellHealth".

ويعود تأثير عصير القراصيا الملين إلى مزيج من العناصر الطبيعية، أبرزها:

السوربيتول: مركب سكري طبيعي يعمل كملين أسموزي، يجذب الماء إلى الأمعاء الغليظة لتليين البراز.

الألياف القابلة للذوبان مثل البكتين: تزيد حجم البراز وتسهل مروره.

المركبات الفينولية: تدعم حركة الأمعاء.

المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم: تساعد على أداء عضلات الجهاز الهضمي بكفاءة.

رغم أن شرب العصير مساءً ليس ضارًا، إلا أن الخبراء يحذرون من بعض الآثار المحتملة، مثل:

اضطراب النوم بسبب الحاجة المفاجئة للحمام.

الانتفاخ والغازات نتيجة تخمر السوربيتول أثناء الاستلقاء.

ارتفاع السكر في الدم قبل النوم.

ولتحقيق أفضل النتائج، يُنصح بالبدء بكمية صغيرة بين 60 و120 مل، وتناوله دافئًا لتعزيز تأثيره، مع شرب كميات كافية من الماء، وتجنب الجمع مع ملينات أخرى لتفادي الإسهال أو التقلصات.

ويشير الخبراء إلى أن استمرار الإمساك رغم تناول العصير قد يستدعي تقييمًا طبيًا، مثل تأثير بعض الأدوية أو بطء حركة الأمعاء.

