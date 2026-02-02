قد يكون السعال الجاف سببا رئيسيا في الأرق واضطراب النوم، خصوصا عندما يشتد خلال ساعات الليل، وتزداد شدته لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية معينة مثل ارتجاع المريء، أو الربو، أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

كما أن نزول الإفرازات الأنفية إلى الحلق نتيجة الزكام أو الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية قد يؤدي إلى تهيّج الحلق والشعور بالحكة، وهو ما يثير نوبات السعال.

ورغم الإزعاج الذي يسببه، فإن هناك وسائل علاجية منزلية وأدوية طبية تساعد على تهدئة هذه الحالة، بحسب ما أورده موقع هيلث، و تم حصر أهم 5 أسباب للسعال الجاف منها :

- ارتجاع المريء

في حالة الارتجاع المعدي المريئي، يعود حمض المعدة إلى المريء، ويحدث ذلك بشكل أوضح عند الاستلقاء، ما قد يؤدي إلى زيادة السعال الجاف أثناء النوم، ومن الأعراض المصاحبة لهذه الحالة:

حرقة المعدة وألم الصدر.

صعوبة البلع.

الإحساس بوجود طعام عالق خلف عظمة الصدر.

تغير أو بحة الصوت.

الغثيان.

القيء بعد تناول الطعام.

التهاب وتهيج الحلق.

أدوية ضغط الدم من نوع ACE

السعال الجاف الليلي من الآثار الجانبية المعروفة لبعض أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، وتحديدًا مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين.

وقد يظهر السعال بعد مرور عدة أسابيع من بدء العلاج، ما يجعل المريض لا يربطه بالدواء بسهولة.

الربو

يعاني الأشخاص المصابون بالربو من التهاب وتضيق في الشعب الهوائية، وهو ما يسبب السعال وضيق التنفس والصفير، وغالبا ما تزداد أعراض الربو ليلًا نتيجة التغيرات المرتبطة بدورة النوم واليقظة، ما يجعل السعال أكثر إزعاجًا أثناء الليل.

مرض الانسداد الرئوي المزمن

ويشمل هذا المرض حالات مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة، ويؤدي إلى صعوبة مستمرة في التنفس، وقد يعاني المريض من سعال جاف أو سعال مصحوب ببلغم كثيف، خاصة في الصباح الباكر، وتشمل الأعراض الأخرى:

الإحساس بضيق في الصدر.

صعوبة التنفس، خاصة مع بذل المجهود.

الأزيز.

صدور صوت صفير أثناء الشهيق أو الزفير.

الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي عدوى تصيب الرئتين، وتظهر غالبًا مع الأعراض التالية:

سعال مصحوب بإفرازات مخاطية.

ارتفاع درجة الحرارة مع رعشة أو قشعريرة.

صعوبة في التنفس.

ألم في الصدر يزداد مع التنفس العميق أو السعال.

اقرأ أيضا:

6 مشروبات تضر الجهاز الهضمي.. احذر الإفراط في تناولها

بعد وفاة ملكة جمال كاليفورنيا.. علامات تكشف الإصابة بسرطان القولون

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر

راقب جسدك صباحا.. 5 علامات تحذيرية تكشف تلف الكبد المبكر

تؤذي القلب.. 5 أطعمة ممنوعة لمرضى الكوليسترول في رمضان



