أعلن وكلاء شركة هواوي في روسيا عن بدء استلام الطلبات لشراء حاسب MatePad Mini الذي صنّف من بين أفضل الحواسب اللوحية الصغيرة.

حصل الحاسب على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده "198.6/127/5.1" ملم، وزنه 260 ج، ودعم بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.

شاشته أتت Flexible OLED PaperMatte بمقاس 8.8 بوصة، دقة عرضها 1600/2560 بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 343 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 1800 nits.

يعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 5.1، ومعالج HiSilicon Kirin 9010، وذواكر وصول عشوائي 12/16 جيجابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 جيجابايت و1 تيرابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة 50+8 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميجابيكسل.

زوّد الحاسب أيضا بمكبري صوت ومايكروفونين، ومنفذ USB Type-C 3.0، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 6400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط، وفقا لروسيا اليوم.