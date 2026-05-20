مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

في ليلة حسم الدوري المصري الممتاز.. فيفا يصدم الزمالك بالقضية 18

كتب : محمد خيري

01:46 ص 20/05/2026 تعديل في 02:25 ص
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 7 صورة
    لاعبي نادي الزمالك
  • عرض 7 صورة
    جماهير نادي الزمالك (4) (1)
  • عرض 7 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 7 صورة
    جماهير نادي الزمالك (2) (1)
  • عرض 7 صورة
    جماهير نادي الزمالك (6) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بإيقاف القيد مجددا. بسبب قضية تضاف إلى السجلات.

إيقاف قيد الزمالك في ليلة حسم الدوري

وأعلن الاتحاد الدولي، إيقاف قيد الزمالك لمدة 3 فترات، ليصبح مجمل القضايا 18، بسبب الديون الخارجية للاعبين السابقين والأندية والمدربين.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة والحاسمة لبطولة الدوري المصري الممتاز، ويحتاج الأبيض لنقطة واحدة من أجل التتويج باللقب رسميا.

ومن المقرر إقامة مباراة الفارس الأبيض اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

أقرأ أيضًا:

تسلقت للطابق التاسع في إحدى المباريات.. من هي هبة أبو جامع محللة أداء إنبي؟

الزمالك في اختبار مزدوج.. شرط من رجال الأعمال لتعويض خسارة الكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك الدوري المصري الزمالك وسيراميكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يوسف الشريف يوجه رسالة لـ محمد صلاح في نهاية مشواره بالدوري الإنجليزي
زووم

يوسف الشريف يوجه رسالة لـ محمد صلاح في نهاية مشواره بالدوري الإنجليزي
البابا تواضروس الثاني يهنئ شيخ الأزهر هاتفيًا بعيد الأضحى
أخبار مصر

البابا تواضروس الثاني يهنئ شيخ الأزهر هاتفيًا بعيد الأضحى
استعدادًا لأداء فريضة الحج.. مغادرة آخر أفواج حجاج كفر الشيخ لمطار القاهرة-
أخبار المحافظات

استعدادًا لأداء فريضة الحج.. مغادرة آخر أفواج حجاج كفر الشيخ لمطار القاهرة-
بإطلالة سوداء وديل حصان.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور
زووم

بإطلالة سوداء وديل حصان.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور
رحلة أرسنال إلى لقب الدوري الإنجليزي.. كيف بني أرتيتا مشروعه التاريخي؟
رياضة عربية وعالمية

رحلة أرسنال إلى لقب الدوري الإنجليزي.. كيف بني أرتيتا مشروعه التاريخي؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان