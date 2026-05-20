كشف أسامة أبو سريع، عضو لجنة شؤون الحج السياحي المصري، عن استمرار المتابعة الميدانية المكثفة من جانب وزارة السياحة والآثار لكافة شركات السياحة المنظمة للحج، مؤكدًا أن الأوضاع تسير بصورة منتظمة حتى الآن دون وجود أية مشكلات تُذكر بين حجاج السياحة المصريين بالأراضي المقدسة.

وأكد عضو لجنة شؤون الحج السياحي، في تصريحات لمصراوي على هامش استعدادات موسم الحج السياحي من مكة المكرمة، أن الوزارة تتابع بشكل لحظي أداء شركات السياحة، مع التعامل الفوري مع أية مخالفات أو تقصير قد يحدث من بعض الشركات، وذلك في إطار الحرص على ضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين طوال فترة الموسم.

وأوضح أن لجان البعثة السياحية منتشرة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لمتابعة أوضاع الحجاج والتدخل السريع لحل أي مشكلة قد تواجههم.

أشار أسامة أبو سريع، إلى أن موسم الحج السياحي الحالي يشهد حالة من الاستقرار والتنظيم، مؤكدًا أن الأمور تسير بصورة جيدة والحجاج يتلقون الخدمات المتفق عليها وفق البرامج المعتمدة من وزارة السياحة والآثار.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين بعثة الحج السياحي والجهات السعودية المختصة لضمان راحة الحجاج وسرعة إنهاء أية إجراءات تتعلق بالإقامة أو التنقل.

"جاهزية كاملة" بمخيمات منى وعرفات

أوضح عضو لجنة شؤون الحج السياحي، أن مخيمات حجاج السياحة بمشعري منى وعرفات أصبحت جاهزة بالكامل لاستقبال الحجاج، مؤكدًا أنه تم إجراء معاينات ميدانية للمخيمات والاطمئنان على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة بها.

وأشار إلى أن المخيمات جرى تجهيزها وفق أعلى المعايير لضمان توفير الراحة والسلامة للحجاج خلال فترة أداء المناسك، مع توفير كافة الخدمات الأساسية والتجهيزات اللازمة داخل المشاعر المقدسة.

أكد أسامة أبو سريع، أن بعثة الحج السياحي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجانب السعودي وغرفة شركات السياحة، لضمان نجاح الموسم وتقديم تجربة حج مميزة وآمنة للحجاج المصريين.