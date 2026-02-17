إعلان

5 أضرار يسببها التوقف المفاجئ عن تناول القهوة

كتب : مصراوي

07:00 ص 17/02/2026

تعبيرية

حذرت الطبيبة الروسية إيرينا بيساريوفا من أن بدء اليوم بفنجان قهوة يبدو أمرا بسيطا، لكنه يتحول تدريجيا إلى اعتماد مفرط على الكافيين يصعب التخلص منه.

وأوضحت أن القهوة تحفز إنتاج هرمونات السعادة، وتمنح الجسم نشاطا وتحسن التركيز، ما يعزز الرغبة في تكرار تناولها يوميا، إلا أنها نبهت إلى أن الإفراط في استهلاكها يؤثر سلبا في جودة النوم وصحة الجهاز العصبي، وفقا لموقع "vm".

أشارت الطبيبة إلى أن الامتناع المفاجئ عن القهوة يؤدي إلى أعراض انسحابية، لأن الجسم يتكيف سريعا مع جرعات الكافيين اليومية.

وخلال الأيام الأولى، تظهر مجموعة من الأعراض، أبرزها:

صداع نتيجة توسع الأوعية الدموية في الدماغ.

شعور بالنعاس ونقص الطاقة.

تهيّج وتقلبات مزاجية.

ضعف التركيز.

اضطرابات هضمية بسبب تأثير الكافيين في حركة الأمعاء.

وأضافت أن هذه الأعراض تستمر عادة من أربعة إلى خمسة أيام، ثم تبدأ في التراجع تدريجيا، وبعد نحو أربعة أسابيع، يلاحظ كثيرون تحسنا في النشاط العام والحالة المزاجية.

فوائد التوقف عن القهوة

وأكدت خبيرة التغذية أن التوقف عن استهلاك القهوة ينعكس إيجابا على الصحة، إذ يصبح النوم أعمق وأسهل، ويتحسن المزاج، ويقل القلق، كما يعود ضغط الدم إلى مستوياته الطبيعية لدى بعض الأشخاص.

ونصحت أيضا بتقليل القهوة تدريجيا بدلا من الامتناع عنها بشكل مفاجئ، لتخفيف أعراض الانسحاب.

وأوضحت أنه في حال كان الشخص يستهلك أربعة إلى خمسة أكواب يوميا، يفضل خفض الكمية إلى كوبين أو ثلاثة خلال الأسبوعين الأولين، ثم الاكتفاء بكوب واحد في الأسبوع الثالث، قبل التوقف التام بعد أن يعتاد الجسم على جرعات أقل من الكافيين.

من يجب عليه تجنب القهوة؟

أشارت بيساريوفا إلى أن بعض الفئات ينبغي عليها الامتناع عن القهوة نهائيا، خاصة من يعانون من أمراض مزمنة، مثل:

التهاب المعدة والقرحة.

متلازمة القولون العصبي.

أمراض القلب والأوعية الدموية.

اضطرابات القلق ونوبات الهلع.

الأرق وتسارع ضربات القلب.

ارتفاع ضغط الدم.

ما الكمية الآمنة يوميا؟

واختتمت الطبيبة على أن الكمية المقبولة يوميًا، في حال عدم وجود موانع صحية، تتراوح بين كوبين إلى ثلاثة أكواب (200 مل لكل كوب)، من دون إضافة السكر أو المنكهات.

ولفتت إلى أن الكوب الواحد يحتوي على نحو 90–100 ملليجرام من الكافيين، فيما تُقدر الكمية الآمنة للاستهلاك اليومي بنحو 400 ملليجرام كحد أقصى.

القهوة أضرار القهوة الصداع النعاس

