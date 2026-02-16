فيديو تحرش جديد في التجمع والمباحث تحسم الجدل

كشفت تحريات مباحث العاصمة ملابسات مقطع فيديو متداول بحدوث مشادة بين فتاة وشخص واعتدائه عليها وإحداث إصابتها ومحاولة التحرش بها أثناء استقلالها سيارة ميكروباص.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الميكروباص وقائده الذي أقر بأن الواقعة قديمة منذ 4 شهور حال تواجده بدائرة قسم التجمع الخامس وتحميله الركاب حدثت مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وسيدة لا يعلم بياناتهما لخلاف على أولوية ركوب الميكروباص تطورت لمشاجرة بينهما تعدوا على بعضهما ونتج عن ذلك إصابة السيدة أسفل عينها وفض الركاب بينهما دون تحرير محضر ولا يوجد واقعه تحرش.