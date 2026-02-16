إعلان

فيديو تحرش جديد في التجمع والمباحث تحسم الجدل

كتب : مصراوي

10:33 م 16/02/2026

جانب من الفيديو المتداول لواقعة التحرش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تحريات مباحث العاصمة ملابسات مقطع فيديو متداول بحدوث مشادة بين فتاة وشخص واعتدائه عليها وإحداث إصابتها ومحاولة التحرش بها أثناء استقلالها سيارة ميكروباص.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الميكروباص وقائده الذي أقر بأن الواقعة قديمة منذ 4 شهور حال تواجده بدائرة قسم التجمع الخامس وتحميله الركاب حدثت مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وسيدة لا يعلم بياناتهما لخلاف على أولوية ركوب الميكروباص تطورت لمشاجرة بينهما تعدوا على بعضهما ونتج عن ذلك إصابة السيدة أسفل عينها وفض الركاب بينهما دون تحرير محضر ولا يوجد واقعه تحرش.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحرش فيديو تحرش القاهرة التجمع الخامس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
ضياء داود: سوق السياسة بيقول إن فيه تعديلات دستورية
مصراوى TV

ضياء داود: سوق السياسة بيقول إن فيه تعديلات دستورية
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة ونجليها لآل بيت النبي
أخبار مصر

أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة ونجليها لآل بيت النبي

كواليس سقوط "بلوجر سيدي جابر" الراقصة
حوادث وقضايا

كواليس سقوط "بلوجر سيدي جابر" الراقصة
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أخبار وتقارير

رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر