إعلان

رئيس الوزراء ووزير الرياضة يقدمان العزاء في الدكتور مفيد شهاب - (صور)

كتب أحمد العش:

09:33 م 16/02/2026 تعديل في 10:03 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مدبولي في عزاء الدكتور مفيد شهاب
  • عرض 7 صورة
    رئيس الوزراء يقدم العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
  • عرض 7 صورة
    رئيس الوزراء في عزاء الدكتور مفيد شهاب
  • عرض 7 صورة
    وزير الرياضة من عزاء الدكتور مفيد شهاب اليوم
  • عرض 7 صورة
    وزير الشباب والرياضية من عزاء الدكتور مفيد شهاب
  • عرض 7 صورة
    وزير الرياضة من عزاء الدكتور مفيد شهاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير هاني رجب:

شهد عزاء الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، مساء اليوم الاثنين، حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة الجديد، وكبار المسؤولين والشخصيات العامة، لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

عزاء الدكتور مفيد شهاب.. مصراوي توثق لحظات توافد المعزين

ووثقت عدسات "مصراوي" لحظات جلوس رئيس الوزراء بين صفوف المعزين، إذ قدم واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب، كما رصدت اللقطات لحظة تقديم وزير الشباب والرياضة الجديد واجب العزاء، ومصافحته لأسرة الفقيد، في مشهد يعكس الاحترام والتقدير لمسيرة الراحل ومكانته في المجالين التعليمي والقانوني.

اقرأ أيضًا:

بحضور رئيس النواب.. بدء عزاء الدكتور مفيد شهاب

نقيب الأشراف ناعيًا مفيد شهاب: جمع بين رصانة الفكر القانوني وصدق الانتماء للوطن

"الخارجية" تنعي مفيد شهاب: "سخر علمه للدفاع عن الدولة وصون سيادتها"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عزاء الدكتور مفيد شهاب عزاء مفيد شهاب اليوم صور عزاء مفيد شهاب من حضر عزاء الدكتور مفيد شهاب الدكتور مفيد شهاب عزاء وزير التعليم الأسبق الدكتور مصطفى مدبولي أخبار مدبولي اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس الوزراء ووزير الرياضة يقدمان العزاء في الدكتور مفيد شهاب - (صور)
أخبار مصر

رئيس الوزراء ووزير الرياضة يقدمان العزاء في الدكتور مفيد شهاب - (صور)
وزير الأوقاف: تشكيل لجنة لفحص تسجيلات المتسابقين الخمسة واختيار الأول والثاني
أخبار مصر

وزير الأوقاف: تشكيل لجنة لفحص تسجيلات المتسابقين الخمسة واختيار الأول والثاني
رمضان 2026.. مصطفى غريب يكشف كواليس مشاركته في "هي كيميا"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. مصطفى غريب يكشف كواليس مشاركته في "هي كيميا"
"كمين السجائر" ينتهي بـ"عشماوي".. الإعدام لـ7 متهمين والمؤبد لآخر بالإسكندرية
أخبار المحافظات

"كمين السجائر" ينتهي بـ"عشماوي".. الإعدام لـ7 متهمين والمؤبد لآخر بالإسكندرية
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة ونجليها لآل بيت النبي
أخبار مصر

أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة ونجليها لآل بيت النبي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر