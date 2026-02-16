رئيس الوزراء ووزير الرياضة يقدمان العزاء في الدكتور مفيد شهاب - (صور)

الأوقاف و التضامن يطلقان مشروع زاد آل البيت بمسجد أحباب المصطفى بالشروق

تصوير هاني رجب:

شهد عزاء الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، مساء اليوم الاثنين، حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة الجديد، وكبار المسؤولين والشخصيات العامة، لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

عزاء الدكتور مفيد شهاب.. مصراوي توثق لحظات توافد المعزين

ووثقت عدسات "مصراوي" لحظات جلوس رئيس الوزراء بين صفوف المعزين، إذ قدم واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب، كما رصدت اللقطات لحظة تقديم وزير الشباب والرياضة الجديد واجب العزاء، ومصافحته لأسرة الفقيد، في مشهد يعكس الاحترام والتقدير لمسيرة الراحل ومكانته في المجالين التعليمي والقانوني.

