كشفت فتاة سودانية عن تفاصيل صادمة بشأن تعرضها هي وشقيقتيها ووالدتها لاعتداءات وانتهاكات من قبل قوات الدعم السريع، وذلك أثناء محاولتهن مغادرة منطقة الاشتباكات بمدينة الفاشر.

وفي مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة، اليوم الإثنين، روت الفتاة أنه في ظل تصاعد حدة الاشتباكات بمنطقة زمزم، حاولت الأسرة المغادرة للهروب من الموت، لكنهم وقعوا ضحايا في يد عناصر الدعم السريع.

وقالت الفتاة، أنها وشقيقتيها ووالدتها كانت يسلكن أحد الطرق للهروب من القصف لكن أوقفتهم مجموعة مسلحة تابعة للدعم السريع.

وأضافت الفتاة التي رفضت الكشف عن وجهها، أن العناصر قامت بمصادرة الأموال والمؤن التي كانت بحوزتهن، قبل أن يتم تفريقهن بالقوة، حيث اقتيدت كل واحدة منهن إلى جهة مختلفة.

وأوضحت الفتاة أن اثنين شقيقين من الدعم السريع اعتداء عليها جنسيا وبعد ذلك ضربوها، وقاما بتقييدها وشدها من شعرها، كما تعرضت للخنق والتهديد لإجبارها على الصمت.

وقالت إن أحد المعتدين طلب من شقيقه السماح له بالاعتداء عليها أيضًا، قبل أن يتراجعا لاحقًا.

وأكدت أن ما حدث تسبب لها في صدمة نفسية عميقة، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن تتعرض وأسرتها لمثل هذه الانتهاكات أثناء محاولتهن الفرار من مناطق القتال بحثا عن الأمان.