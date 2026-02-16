إعلان

سودانية تروي معاناتها بعد تعرضها وشقيقتيها لاعتداء من الدعم السريع.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

10:47 م 16/02/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت فتاة سودانية عن تفاصيل صادمة بشأن تعرضها هي وشقيقتيها ووالدتها لاعتداءات وانتهاكات من قبل قوات الدعم السريع، وذلك أثناء محاولتهن مغادرة منطقة الاشتباكات بمدينة الفاشر.

وفي مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة، اليوم الإثنين، روت الفتاة أنه في ظل تصاعد حدة الاشتباكات بمنطقة زمزم، حاولت الأسرة المغادرة للهروب من الموت، لكنهم وقعوا ضحايا في يد عناصر الدعم السريع.

وقالت الفتاة، أنها وشقيقتيها ووالدتها كانت يسلكن أحد الطرق للهروب من القصف لكن أوقفتهم مجموعة مسلحة تابعة للدعم السريع.

وأضافت الفتاة التي رفضت الكشف عن وجهها، أن العناصر قامت بمصادرة الأموال والمؤن التي كانت بحوزتهن، قبل أن يتم تفريقهن بالقوة، حيث اقتيدت كل واحدة منهن إلى جهة مختلفة.

وأوضحت الفتاة أن اثنين شقيقين من الدعم السريع اعتداء عليها جنسيا وبعد ذلك ضربوها، وقاما بتقييدها وشدها من شعرها، كما تعرضت للخنق والتهديد لإجبارها على الصمت.

وقالت إن أحد المعتدين طلب من شقيقه السماح له بالاعتداء عليها أيضًا، قبل أن يتراجعا لاحقًا.

وأكدت أن ما حدث تسبب لها في صدمة نفسية عميقة، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن تتعرض وأسرتها لمثل هذه الانتهاكات أثناء محاولتهن الفرار من مناطق القتال بحثا عن الأمان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اعتداء الدعم السريع على فتاة سودانية سودانية تتعرض للاعتداء من قوات الدعم ميليشيا الدعم السريع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كمين السجائر" ينتهي بـ"عشماوي".. الإعدام لـ7 متهمين والمؤبد لآخر بالإسكندرية
أخبار المحافظات

"كمين السجائر" ينتهي بـ"عشماوي".. الإعدام لـ7 متهمين والمؤبد لآخر بالإسكندرية
لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
علاقات

لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"
دراما و تليفزيون

"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"
بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
أخبار وتقارير

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
كواليس سقوط "بلوجر سيدي جابر" الراقصة
حوادث وقضايا

كواليس سقوط "بلوجر سيدي جابر" الراقصة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر