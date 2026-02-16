إعلان

زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو للاتحاد ضد نتنياهو قبل الانتخابات المقبلة

كتب : مصراوي

07:15 م 16/02/2026

يائير لابيد

(د ب أ)

حث زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الليبراليين في إسرائيل على الاتحاد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام، أو المخاطرة بخسارتها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين أن لابيد حذر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى أرضية مشتركة، سيكون هناك خطر التعرض لهزيمة انتخابية أخرى أمام التحالف الديني اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد إنه لمدة عامين، كان يرد دائما على الأسئلة عن نتيجة الانتخابات المقبلة بالقول "سوف نفوز"، لكنه أضاف: "لم يعد بإمكاني أن أقول ذلك الآن".

وقال إن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن انتصار المعسكر الليبرالي ليس مؤكدا بأي حال من الأحوال، محذرًا رئيس حزب المستقبل، الذي ينتمي إلى تيار الوسط من أنه "إذا لم نعد إلى رشدنا سوف نخسر".

ويتراوح طيف أحزاب المعارضة من اليمين إلى اليسار، ويضم أيضا ممثلين عن الأقلية العربية. ويريد معسكر المعارضة أن يحل محل حكومة نتنياهو، لكنه كثيرا ما يجد صعوبة في توحيد صفوفه.

ومن المقرر أن يتم انتخاب برلمان إسرائيلي جديد في 27 أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتكهن بإمكانية تقديم موعد الانتخابات إذا فشلت حكومة نتنياهو الدينية اليمينية في تمرير ميزانيتها.

