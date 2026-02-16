إعلان

حزب الله: لا نريد الحرب ولكن لن نستسلم

كتب : مصراوي

07:11 م 16/02/2026

الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم

( د ب أ )

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم اليوم الاثنين، إن "حزب الله" لا يريد الحرب ولكنه لن يستسلم وحاضر للدفاع، ودعا الدولة اللبنانية لتحمّل المسؤولية كاملة في تحقيق السيادة.

وأضاف قاسم ، إن "ما هو موجود هو بسبب صمودنا ولأنهم يعلمون أن النتيجة ليست مضمونة لصالحهم".

وأكد قاسم أن: "الدولة تتحمل المسؤولية كاملة في تحقيق السيادة ومواجهة العدوان"، مشيراً إلى أن "ما تقوم به الحكومة اللبنانية في التركيز على نزع السلاح هو خطيئة كبرى ويحقّق أهداف العدوان الإسرائيلي".

ودعا قاسم الدولة اللبنانية لأن توقف " كل تحرك عنوانه حصر السلاح"، معتبراً أن أداء الحكومة مسؤول بنسبة ما عن طمع العدو.

ولفت إلى أن "العدو الصهيوني يهدّد بسياسة الضغط الأقصى لأخذ مطالبه بالسياسة وتوفير أعباء الحرب عليه" مضيفاً: "نستطيع أن نؤلمهم ولا تستهينوا بالدفاع حين يحين الوقت".

وأعلن أن "العدو يتفوّق بجولة عسكرية لكنه لا يستطيع الاستيلاء على البلد، وقد يتمكن من احتلال جزء إضافي من لبنان لكنه لا يستطيع الاستقرار"، قائلاً "نحن شعب لا يستسلم وهيهات منا الذلة".

واعتبر أن من "الخزي والعار أن يدعو شريك في الوطن لحماية نفسه على حساب الآخرين، وكل الخزي والعار أن يتم تقديم التنازلات تلو التنازلات دون أي فائدة ومكتسبات".

وقال "نحن مع الوحدة الوطنية اللبنانية والسيادة الكاملة والتحرير وضدّ كل أشكال الفتنة ومع تمكين الجيش اللبناني ليتمكن من الحماية وضمان السيادة، ولسنا مع التنازلات المجانية وضدّ تنفيذ الوصاية الأمريكية والعربية".

وأكّد أن "إسرائيل هي كيان توسعي يريد احتلال كلّ فلسطين والمنطقة من دون استثناء، والإسرائيلي إذا اتفق فاتفاقه على الورق ولم يلتزم به من أوسلو إلى مدريد"، مضيفاً "لا تستهينوا بما يفعله الاحتلال في قطاع غزة فأكثر من 60% من مساحة القطاع محتلة بشكل مباشر ولا تستهينوا بضمّ الضفة الغربية بشكل رسمي وقانوني وتدريجي".

واعتبر أن "أمريكا شريك كامل فهي تدير العمليات والضم والقتل والإبادة، وترامب يعطي من طرف اللسان حلاوة للعرب ليسكتهم ويبقي الإسرائيلي على مشروعه التوسعي".

وشدّد قاسم على: "أننا أمام عدو يريد أن يبيد البشر ويدمر الحجر والحياة والقوة"، مؤكدا اننا متجذرون في إيماننا واستشهاديون في أدائنا".

حزب الله حزب الله اللبناني انتهاكات إسرائيل في لبنان حزب الله وإسرائيل

