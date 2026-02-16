محافظ بني سويف: تطوير المرافق والتعليم في مقدمة الاهتمامات

شهدت حركة المحافظين الأخيرة تعيين اللواء عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن محافظًا لـبني سويف، خلفًا للدكتور محمد هاني الذي جرى نقله محافظًا لـالفيوم، وذلك في إطار توجه الدولة بالدفع بقيادات تمتلك خبرات وطنية لدعم مسار التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين.

ويُعد المحافظ الجديد من القيادات الأمنية ذات الخبرة، إذ تخرج في الكلية الحربية عام 1986، ثم التحق بجهاز المخابرات العامة عام 1989، وتدرج في عدد من المواقع القيادية والتنفيذية، قبل تصعيده عام 2023 إلى منصب مساعد الوزير رئيس جهاز المخابرات العامة، في مسيرة اتسمت بالعمل المؤسسي والانضباط.

وفي أول تصريحاته عقب توليه المسؤولية، أكد المحافظ التزامه الكامل بتوجيهات عبد الفتاح السيسي، التي شدد عليها خلال الاجتماع الأول مع المحافظين ونوابهم، والتي ركزت على تعظيم الاستفادة من موارد كل محافظة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستعتمد على التواصل المباشر مع المواطنين، وفحص الشكاوى بجدية، وحسن إدارة الموارد، إلى جانب تعزيز التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال، وتكريس مبادئ الشفافية والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ونواب البرلمان.

وأشار إلى أن برنامج العمل التنفيذي سيتناول ملفات تقنين أوضاع المخالفات، وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وضمان انتظام العملية التعليمية، فضلًا عن دعم المجتمع المدني. كما أكد استمرار العمل على دفع معدلات تنفيذ المشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل القرى والمراكز.

وشدد محافظ بني سويف على أن الرؤية التنفيذية ترتكز على الإشراف الفعال على المشروعات التنموية والخدمية، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفق القانون، إلى جانب تنمية الموارد المحلية لتعزيز الدور الاقتصادي للمحافظة وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات وجودة الحياة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.