أثينا- (أب)

توفيت المنتجة الإسرائيلية دانا إيدن، التي تعرف بمشاركتها في إنتاج المسلسل الحائز على جائزة إيمي " طهران" فجأة في اليونان، حسبما ذكرت شبكة كان الإسرائيلية اليوم الاثنين.

وقال مسؤول بالشرطة اليونانية إنه تم العثور على إيدن / 52 عاما/ ميتة في فندق بالعاصمة اليونانية أثينا، مضيفا أن الدلالات الأولية تشير إلى أنها أقدمت على الانتحار، ولا توجد شبه جريمة.وتحدث المسؤول دون الإفصاح عن هويته حيث أن الشرطة اليونانية لا تعلق علنا على مثل هذه القضايا.

وقالت شبكة كان إن إيدن كانت في اليونان لتصوير الموسم الرابع من مسلسل " طهران".

وسعت شركة دونا اند شولا للانتاج في بيان على صفحتها على موقع فيسبوك لدحض الشائعات بأن المنتجة قٌتلت.

وأضافت الشركة " تأمل شركة الانتاج في توضيح بأن الشائعات بحدوث وفاة بدافع جنائي خاطئة ولا أساس لها من الصحة".