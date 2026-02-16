إعلان

وفاة منتجة المسلسل الإسرائيلي المثير للجدل " طهران" بصورة مفاجئة في اليونان

كتب : مصراوي

04:34 م 16/02/2026

المنتجة الإسرائيلية دانا إيدن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثينا- (أب)

توفيت المنتجة الإسرائيلية دانا إيدن، التي تعرف بمشاركتها في إنتاج المسلسل الحائز على جائزة إيمي " طهران" فجأة في اليونان، حسبما ذكرت شبكة كان الإسرائيلية اليوم الاثنين.

وقال مسؤول بالشرطة اليونانية إنه تم العثور على إيدن / 52 عاما/ ميتة في فندق بالعاصمة اليونانية أثينا، مضيفا أن الدلالات الأولية تشير إلى أنها أقدمت على الانتحار، ولا توجد شبه جريمة.وتحدث المسؤول دون الإفصاح عن هويته حيث أن الشرطة اليونانية لا تعلق علنا على مثل هذه القضايا.

وقالت شبكة كان إن إيدن كانت في اليونان لتصوير الموسم الرابع من مسلسل " طهران".

وسعت شركة دونا اند شولا للانتاج في بيان على صفحتها على موقع فيسبوك لدحض الشائعات بأن المنتجة قٌتلت.

وأضافت الشركة " تأمل شركة الانتاج في توضيح بأن الشائعات بحدوث وفاة بدافع جنائي خاطئة ولا أساس لها من الصحة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طهران اليونان دانا إيدن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يعني حكم عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء"؟ قانونيون يوضحون
حوادث وقضايا

ماذا يعني حكم عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء"؟ قانونيون يوضحون
علي كلاي" و"السوق الحرة".. منصة فيو تعلن عن مسلسلاتها في رمضان 2026
دراما و تليفزيون

علي كلاي" و"السوق الحرة".. منصة فيو تعلن عن مسلسلاتها في رمضان 2026
روجينا من كواليس"حد أقصى": "لو معاك٢٠٠ مليون جنيه.. هتعمل بيهم إيه؟"
دراما و تليفزيون

روجينا من كواليس"حد أقصى": "لو معاك٢٠٠ مليون جنيه.. هتعمل بيهم إيه؟"
رمضان 2026.. رحمة محسن تتصدر و"بهاء" ينافس "إليسا" في سباق أغاني المسلسلات
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. رحمة محسن تتصدر و"بهاء" ينافس "إليسا" في سباق أغاني المسلسلات
على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا
أخبار وتقارير

على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر