سعر الفائدة على الشهادات ينخفض 1% في بنكي الأهلي ومصر

انخفض سعر الفائدة بنسبة 1% على شهادات الادخار ذات العائد المتغير في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك عقب قرار البنك المركزي اليوم.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1% لتصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.

وترتبط الشهادات ذات العائد المتغير بقرارات البنك المركزي بشأن رفع أو خفض أسعار الفائدة، فيما لم يحسم البنكان حتى الآن سعر العائد على الشهادات ذات العائد الثابت، انتظارًا لاجتماع لجنة الأصول والخصوم (الألكو) المختصة بتحديد أسعار العائد على الودائع والإقراض.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري، انخفض العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير لأجل ثلاث سنوات إلى 19.25% بدلًا من 20.25%، ويُصرف العائد كل ثلاثة أشهر.

وفي بنك مصر، تراجع سعر العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير «يومياتي» إلى 19% بدلًا من 20%، ويُصرف العائد يوميًا.

اقرأ أيضا:

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض اليوم

بنك الكويت الوطني يتوقع خفضا حذرا لسعر الفائدة 1% في اجتماع المركزي المصري غدا