يفقد المفصل قدرته على أداء وظيفته الطبيعية عندما يتآكل الغضروف الذي يعمل كوسادة تحمي العظام، أو عند حدوث التهاب مزمن داخله. ومع مرور الوقت، تتحول الحركة البسيطة إلى معاناة يومية، سواء في المشي أو فتح غطاء زجاجة أو حتى أداء المهام المعتادة.

وبحسب موقع "تايمز ناو"، فإن التهاب المفاصل لا يعد مرضا واحدا، بل يضم أكثر من 100 اضطراب مختلف، ما يجعل الاكتشاف المبكر للأعراض أمرا بالغ الأهمية لتشخيص الحالة في الوقت المناسب وإبطاء تطورها.

التورم والالتهاب

مع تفاقم الألم، قد يظهر تورم ملحوظ حول المفصل. ويرتبط ذلك بزيادة السائل الزلالي الذي يعمل عادة كمزلق طبيعي، لكنه يتراكم بشكل زائد عند حدوث الالتهاب، ما يؤدي إلى انتفاخ المفصل وصعوبة حركته.

ألم المفاصل

يعد الألم أول وأبرز العلامات التحذيرية. غالبا ما يبدأ بشكل خفيف أو إحساس بالحرقان بعد استخدام المفصل، ويشتد في الصباح الباكر أو مع تغيرات الطقس والرطوبة.

ومع تقدم الحالة، يصبح الألم أكثر تكرارا وتأثيرا على النشاط اليومي.

ضيق التنفس

في بعض أنواع التهاب المفاصل، خاصة الروماتويدي، قد تتجاوز المضاعفات حدود المفاصل لتصيب الرئتين.

ويظهر ضيق التنفس المفاجئ أو المزمن كعلامة تحذيرية على تأثر الجهاز التنفسي، نتيجة التهاب قد يؤدي إلى تندب رئوي أو تراكم سوائل.

وتشير الإحصاءات إلى أن ما بين 10% و30% من مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي قد يعانون من مضاعفات رئوية.

التيبس وصعوبة الحركة

الألم المستمر المصحوب بالتيبس، خاصة بعد فترات الراحة أو عند الاستيقاظ، يعد مؤشرا واضحا على وجود التهاب أو تآكل داخل المفصل.

وغالبا ما يترافق ذلك مع انخفاض مدى الحركة والشعور بخشونة أو سخونة في المنطقة المصابة.

