إعلان

ماذا قالت الداخلية عن فيديو إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها؟

كتب : مصراوي

07:42 م 13/02/2026

إجبار شاب على ارتداء بدلة رقص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

قالت وزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط 9 أشخاص، بينهم سيدتان، بعد انتشار فيديو متداول يظهر إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية والتعدي عليه بالضرب بأحد شوارع بنها بالقليوبية.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية من الأهالي باعتداء عدد من الأشخاص على آخر بالضرب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية واعتلاء أحد الكراسي بأحد الشوارع وتصويره بهواتفهم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 9 أشخاص "من ضمنهم سيدتين"، أقروا بالتعدي بالضرب على المجني عليه عامل مصاب بكدمات وسحجات متفرقة محدثين إصابته المنوه عنها وإجباره على ارتداء "بدلة رقص" وتصويره بالشارع محل سكنه؛ لخلافات بينهم لارتباطه بعلاقة عاطفية بابنة إحداهن.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إجبار شاب على ارتداء بدلة رقص وزارة الداخلية إهانة شاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

‌‏ترامب يعلن تحرك حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

‌‏ترامب يعلن تحرك حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط
إرهاق نفسي وجسدي.. كيف تؤثر الضوضاء على عقلك؟
نصائح طبية

إرهاق نفسي وجسدي.. كيف تؤثر الضوضاء على عقلك؟
اتحاد منتجي الدواجن يطالب بتفعيل قانون منع تداول الطيور الحية لإعادة التوازن
أخبار مصر

اتحاد منتجي الدواجن يطالب بتفعيل قانون منع تداول الطيور الحية لإعادة التوازن
أمريكا تعلن إنهاء وضع الحماية المؤقتة لليمن
شئون عربية و دولية

أمريكا تعلن إنهاء وضع الحماية المؤقتة لليمن
قبل ظهور الألم.. علامات في الأمعاء تكشف إصابتك بسرطان القولون
نصائح طبية

قبل ظهور الألم.. علامات في الأمعاء تكشف إصابتك بسرطان القولون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل