ماذا قالت الداخلية عن فيديو إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها؟

كتب- صابر المحلاوي:

قالت وزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط 9 أشخاص، بينهم سيدتان، بعد انتشار فيديو متداول يظهر إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية والتعدي عليه بالضرب بأحد شوارع بنها بالقليوبية.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية من الأهالي باعتداء عدد من الأشخاص على آخر بالضرب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية واعتلاء أحد الكراسي بأحد الشوارع وتصويره بهواتفهم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 9 أشخاص "من ضمنهم سيدتين"، أقروا بالتعدي بالضرب على المجني عليه عامل مصاب بكدمات وسحجات متفرقة محدثين إصابته المنوه عنها وإجباره على ارتداء "بدلة رقص" وتصويره بالشارع محل سكنه؛ لخلافات بينهم لارتباطه بعلاقة عاطفية بابنة إحداهن.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.