تتعرض مصر اليوم الجمعة، 13 فبراير، لأجواء غير مستقرة مع تقلبات واضحة في الطقس، في ظل تحذيرات عاجلة صادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن هبوب رياح قوية تعمل على إثارة الغبار والأتربة وتقليل مدى الرؤية.

والتعرض للعواصف الترابية يؤثر مباشرة على صحة الإنسان، خاصةً للجهاز التنفسي، ما يجعل معرفة كيف نحمي أنفسنا أثناء العواصف الترابية أمرًا ضروريًا وصحيًا.

6 نصائح للحماية من العواصف الترابية، وفق ما جاء في موقع "health nsw".

ابقَ في الداخل قدر الإمكان

أبسط وأهم إجراء وقائي هو البقاء داخل المنازل أو الأماكن المغلقة مع إغلاق جميع النوافذ والأبواب جيدًا لتقليل دخول الغبار.

استخدم تكييف الهواء على وضع التدوير

إذا كان لديك تكييف هواء في المنزل أو السيارة، فاضبطه على وضع تدوير الهواء الداخلي حتى يمنع دخول الهواء الملوث من الخارج.

غط أنفك وفمك عند الخروج الضروري

عند الاضطرار للخروج أثناء الغبار، استخدم كمامة أو أي غطاء مناسِب للأنف والفم للحد من استنشاق جسيمات الغبار.

تجنب النشاط البدني الشاق في الهواء الطلق

الحركة أو التمارين المكثفة أثناء العاصفة ترهق جهازك التنفسي وتزيد من كمية الغبار التي تتنفسها، لذا الأفضل تجنب ممارسة الرياضة أو العمل الشاق في الهواء الطلق.

احرص على ترطيب الجسم والعينين

الغبار يمكن أن يسبب تهيج العيون والأنف والحلق، لذلك اشرب كمية كافية من الماء وارتدي نظارة شمسية إذا لزم الخروج لحماية عينيك.

راقب الأعراض الصحية واطلب المساعدة الطبية إذا استدعى الأمر

إذا أصبت بضيق في التنفس، سعال شديد، أو تهيج طويل في الصدر أو العيون، استشر طبيبك فورًا خصوصًا إذا كنت تعاني من الربو أو أمراض الجهاز التنفسي أو القلب