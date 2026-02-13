استمرار الرمال المثارة.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات القادمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الساعات القادمة.

وقالت الأرصاد في منشور عبر صفحتها الرسمية فيس بوك، أن هناك غطاء كثيف من الأتربة على طول السواحل الشمالية الغربية ( الإسكندرية- العلمين -سيدى عبد الرحمن - الضبعة - مطروح -سيدى برانى - السلوم ) وشمال الوجه البحرى وسيناء يصاحبها تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من ٥٠٠ متر على بعض المناطق.

وتوقعت الأرصاد استمرار الرمال المثارة على المناطق الداخلية ولكن أقل حدة .

