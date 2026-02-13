إعلان

استمرار الرمال المثارة.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات القادمة

كتب : عمرو صالح

07:49 م 13/02/2026

الرمال والأتربة أرشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الساعات القادمة.

وقالت الأرصاد في منشور عبر صفحتها الرسمية فيس بوك، أن هناك غطاء كثيف من الأتربة على طول السواحل الشمالية الغربية ( الإسكندرية- العلمين -سيدى عبد الرحمن - الضبعة - مطروح -سيدى برانى - السلوم ) وشمال الوجه البحرى وسيناء يصاحبها تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من ٥٠٠ متر على بعض المناطق.

وتوقعت الأرصاد استمرار الرمال المثارة على المناطق الداخلية ولكن أقل حدة .

الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة أتربة رمال رياح شبورة

أخبار مصر

زاهي حواس يكشف حقيقة برديات الفاتيكان وعلاقتها بالحضارة المصرية القديمة
زووم

فيديو..وصلة رقص رومانسية بين أروى جودة وزوجها في أحدث ظهور
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر
أخبار المحافظات

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لامتصاص غضب الناس وإنقاذه
أخبار مصر

زاهي حواس: "ما عملتش كمين للدكتور وسيم السيسي"

