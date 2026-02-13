أمريكا تعلن إنهاء وضع الحماية المؤقتة لليمن

وكالات

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، إنهاء وضع الحماية المؤقتة لليمن. بعد 60 يوما من نشر الإشعار في السجل الفيدرالي.

و⁠قالت وزيرة الأمن الداخلي، في ‌بيان اليوم الجمعة، إن ‌إدارة ‌الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب أنهت وضع ⁠الحماية ‌المؤقتة ⁠لليمن، بعد مراجعة الأوضاع في البلاد والتشاور مع وكالات الحكومة الأمريكية المختصة.

وأكدت الوزيرة الأمريكية، أن اليمن لم يعد يستوفي متطلبات القانون ليتم تصنيفه ضمن برنامج الحماية المؤقتة، لافتة إلى أن السماح للمستفيدين من برنامج الحماية المؤقتة في اليمن بالبقاء مؤقتا في أمريكا يتعارض مع مصلحة الولايات المتحدة الوطنية.