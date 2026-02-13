زاهي حواس: "ما عملتش كمين للدكتور وسيم السيسي"

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أنه لم يصنع كمينًا للدكتور وسيم السيسي ولم يقل أبدًا أن توت عنخ آمون غير عبراني، مشيرًا إلى أن تصريحاته في لقاء سابق جاءت بعد طلب من مسؤول، وأن ما يُنسب إليه من كلام غير دقيق.

وقال حواس خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر": "ما عملتش للدكتور وسيم السيسي كمين"، مؤكدًا أن وسيم السيسي رجل محترم لكنه يُغرر به في بعض الأحيان، معبرًا عن تقديره واحترامه الكامل له.

وأضاف أن مصر انتقلت من خدمة الأجانب في الآثار إلى امتلاك علماء على مستوى عالٍ، موضحًا أن أهم الإنجازات الآن هو الاستثمار في البشر.

وشدد عالم الآثار على أن الفترة الحالية تشهد نهضة مصرية في مجال الآثار بفضل العلماء المصريين، داعيًا إلى التركيز على الحقائق العلمية والابتعاد عن الشائعات والادعاءات التي تُسيء إلى التراث المصري، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية للحفاظ على الهوية الحضارية.

وتابع الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أن أشخاصا كثيرون يتحدثون في الآثار دون علم ويُصابون بهوس، وأن بعضهم يدَّعي وجود حضارة مفقودة بنت الأهرامات.

وتابع حواس أن هؤلاء ينتشرون ويشتهرون بسرعة، مشددًا على أنه ذهب لمناظرتهم في أماكنهم لكشف الحقيقة عن الآثار المصرية، مؤكدًا أن الرد العلمي والحضور المباشر هو السبيل لمواجهة الادعاءات غير الدقيقة.