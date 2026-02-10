لعنة "زفة الموت" تعود.. مصرع السائق وإصابة العروس بالمنيا

خيم الحزن على محافظة المنيا مساء اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة زفاف كانت تقل عروسًا في طريق عودتها من "الكوافير" بالقرب من مركز ملوي، ما أسفر عن مصرع السائق متأثرًا بإصابات خطيرة وإصابة العروس بكسور وكدمات متفرقة، ليعيد الحادث للأذهان فاجعة بني مزار التي وقعت قبل خمسة أيام فقط وأودت بحياة عروسين في سيناريو مشابه.

سقوط بالإبراهيمية

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث، فانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة فورًا إلى الموقع، حيث تبين اختلال عجلة القيادة ما أدى إلى عبور السيارة للحواجز الخرسانية للطريق وسقوطها بقوة على حافة ترعة الإبراهيمية، ليتحول مسار الفرح إلى مشهد مأساوي انتهى بنقل الضحايا إلى مستشفى ملوي التخصصي.

انتظار قاتل

وبينما كان العريس يضع اللمسات الأخيرة لعقد القران في القرية انتظارًا لوصول شريكة حياته، استقبل نبأ الحادث الصادم الذي حول الليلة إلى مأتم، فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة التي ضاعفت أحزان المحافظة بعد أسبوع دامٍ على طرقاتها.