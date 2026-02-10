إعلان

"رقص خليع وألفاظ خارجة".. تفاصيل سقوط بلوجر في قبضة مباحث الآداب

كتب : مصراوي

09:44 م 10/02/2026

صانعة محتوى ترقص بشكل خادش للحياء

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن رقصها بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

بتقنين الإجراءات ألقي القبض عليها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة وبحوزتها 3 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

بمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

بلوجر رقص مباحث الآداب القاهرة

