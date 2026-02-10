"رقص خليع وألفاظ خارجة".. تفاصيل سقوط بلوجر في قبضة مباحث الآداب

صانعة محتوى ترقص بشكل خادش للحياء

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن رقصها بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

بتقنين الإجراءات ألقي القبض عليها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة وبحوزتها 3 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

بمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.