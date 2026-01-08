يؤثر ما تتناوله قبل التمرين صباحًا بشكل كبير على أدائك، فنحن لا نتناول شيئًا خلال النوم، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، ومخزون الجليكوجين، وحساسية الأنسولين.

وإذا لم تتعامل مع هذا التغير في عملية الأيض بالطريقة الصحيحة، فقد يصعب عليك الحصول على الطاقة وتحقيق نتائج جيدة في التمرين.

تناول الفاكهة قبل التمرين سيساعدك على استخدام طاقتك بشكل أفضل وتحقيق نتائج أفضل، فالفاكهة مصدرا غنيا بالماء والمغذيات النباتية والسكريات الطبيعية، ولذلك فهي الخيار الأمثل لتناولها عند الخروج من المنزل صباحا.، بحسب تايمز أوف إنديا.

لماذا يجب عليك تناول الكربوهيدرات قبل التمرين؟

تستخدم عضلاتك في الغالب الجلوكوز والجليكوجين لإنتاج الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، وهو ما يحتاجه جسمك للطاقة عند ممارسة التمارين الرياضية بكثافة متوسطة إلى عالية.

سينفد جزء من مخزون الجليكوجين لديك إذا لم تتناول الطعام ليلةً واحدة، الأشخاص الذين يستجيبون بشكل أفضل للأنسولين تكون مستويات السكر في دمهم أقل، تتحلل الدهون بشكل أسرع، لكنها لا تستطيع مواكبة العمل المكثف للغاية بمفردها.

تناول الكربوهيدرات قبل التمرين يحل هذه الصعوبات من خلال: الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم: هذا يمنعك من الشعور بالتعب بسرعة كبيرة ويمنحك تدفقًا ثابتًا من الطاقة أثناء التمرين.

حماية جليكوجين العضلات: تعمل الكربوهيدرات على منع تكسير جليكوجين العضلات، ما يساعدك على البقاء متيقظًا وممارسة التمارين لفترة أطول.

إعطاء الجهاز العصبي المركزي المزيد من الطاقة: عند ممارسة التمارين الرياضية، يمكن أن يساعدك الإمداد المستمر بالجلوكوز على التركيز والانتباه والحصول على تحكم حركي أفضل بشكل عام.

لماذا يجب عليك تناول الفاكهة قبل التمرين؟

الفاكهة طريقة سريعة وممتعة للحصول على الكربوهيدرات قبل التمرين الصباحي، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، كما تحتوي على سكريات بسيطة مثل الجلوكوز والفركتوز التي يمتصها الجسم فورًا، إليك بعض الأسباب التي تدفعك لتناول الفاكهة قبل التمرين:

- ليس من الصعب العثور على الكربوهيدرات

قد تحتاج إلى ما بين 15 و30 غرامًا من الكربوهيدرات من الفواكه مثل الموز والتفاح والحمضيات في كل وجبة، تُساعد هذه الكربوهيدرات على رفع مستوى السكر في الدم بسرعة، ما يمنحك دفعة سريعة من الطاقة دون الشعور بالغثيان، إذا تناولت ما بين 20 و40 جرامًا من الكربوهيدرات قبل التمرين، فقد تتمكن من ممارسة التمارين لفترة أطول واكتساب المزيد من القوة.

- يكمل الفركتوز عملية تكسير السكر

تحتوي معظم الفواكه على الجلوكوز والفركتوز، يرفع الجلوكوز مستوى السكر في الدم بسرعة، بينما يقوم الكبد بتفكيك الفركتوز، ما يزيد من كمية الجلوكوز المتاحة، تناول كلا النوعين من السكر يسهل على الجسم هضم الكربوهيدرات، وهذا يعني أن ممارسة الرياضة تساعد الجسم على استخدام طاقته بشكل أفضل.

- المعادن والماء

الفواكه مثل البرتقال والبطيخ غنية بالماء، ما يساعد الجسم على استعادة توازنه بعد نوم طويل قد يكون سبباً في جفافه، البوتاسيوم عنصر أساسي يساعد العضلات على العمل، ويحافظ على توازن السوائل، ويساعد الخلايا العصبية على نقل المعلومات، تحتوي العديد من الفواكه على البوتاسيوم، ومن المفيد تناوله صباحاً

- المعادن ومضادات الأكسدة التي توفرها لنا النباتات

عند ممارسة التمارين الرياضية بكثرة، ينتج الجسم المزيد من الإجهاد التأكسدي، في المقابل، تعد الفواكه غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي، والفلافونويدات، والبوليفينولات التي تساعد على تقليل الالتهاب، وتوسيع الأوعية الدموية، وتسريع الشفاء، يمكن أن يساعد تناول الفاكهة على تحسين صحتك، ولكن نوع الفاكهة التي تتناولها قد يؤثر على مدى فائدتها.

ما تُظهره الأبحاث: أدلة من التجارب السريرية

أظهرت العديد من التجارب السريرية أن تناول الفاكهة قبل التمرين مفيد

نتائج الأداء: أشارت تجربة عشوائية تقارن بين تناول الموز واستخدام الجل الرياضي إلى أن تناول الموز قبل التمرين يعزز القدرة على التحمل في ركوب الدراجات بشكل مماثل، وإن كان ذلك مع مشاكل أقل في الجهاز الهضمي.

الاستجابات الأيضية: تشير الدراسات إلى أن تناول الكربوهيدرات، وخاصة الفواكه، قبل التمرين يرفع مستويات السكر في الدم، ويسهل استخدام مصادر الطاقة الأخرى، ويمنع بروتين العضلات من التحلل بسرعة كبيرة أثناء التمرين.

تحمل الجهاز الهضمي: من غير المرجح أن تسبب الفواكه الكاملة اضطرابًا في المعدة مقارنةً بالمشروبات السكرية، لهذا السبب، ينبغي على معظم الناس، بمن فيهم غير الرياضيين المحترفين، تناول الفواكه الكاملة.

اقرأ أيضا:

تجنبها فورا.. 5 أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكلى

ليس المقلي أو المصنع.. احذر أسوأ طعام يدمر الدماغ

6 علامات تخبرك بأن كليتيك تعملان بكفاءة- اكتشفها فورا

تظهر أثناء النوم.. 6 أعراض خطيرة قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة

بعد تفشيها في الهند.. احذر أعراض إنفلونز الطيور المبكرة