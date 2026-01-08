"الحماية الطبيعية للذكور" فيتامين يحافظ على خصوبة الرجال



كشفت دراسة حديثة لباحثين من جامعة "ميسوري" الأمريكية بارقة أمل جديدة في مجال الصحة الإنجابية، واظهرت عن قدرة فيتامين سي الفائقة في تحييد الآثار الكارثية للملوثات البيئية والكيميائية التي تهدد خصوبة الرجال، نقلا عن ميديكال إكسبريس.



فيتامين سي: درع واقي ضد "سموم المتفجرات" التي تهدد الخصوبة

نجح فريق بحثي بقيادة الدكتور رامجي بهانداري في فك شفرة التأثيرات الوقائية لفيتامين سي، ضد مادة "بيركلورات البوتاسيوم"، وهي مركب كيميائي واسع الانتشار يُستخدم في صناعة المتفجرات والألعاب النارية، ويُعد أحد الملوثات البيئية المثيرة للقلق عالمياً.

من العسكريين إلى "أسماك الميدكا": تتبع جذور الأزمة

انطلق البحث من ملاحظات استقصائية بدأت قبل عقد من الزمن، ربطت بين ارتفاع معدلات العقم لدى العسكريين وتعرضهم المباشر للمواد الكيميائية في المتفجرات، وللتحقق من هذه الفرضية، استعان الباحثون بأسماك الأرز اليابانية (ميدكا) كنموذج علمي، نظراً للتشابه الكبير في آليات التكاثر بينها وبين البشر.

كشفت النتائج عن تباين حاد في حالتين:

المجموعة المتضررة: أدى التعرض لـ "بيركلورات البوتاسيوم" إلى تلف صريح في أنسجة الخصيتين، وانخفاض حاد في إنتاج الحيوانات المنوية والخصوبة.

المجموعة المحمية: أظهرت الأسماك التي تلقت جرعات من فيتامين سي بالتزامن مع المادة الكيميائية تحسناً لافتاً، حيث استعاد الجهاز التناسلي قدرته على مقاومة التلف.

السر في "الإجهاد التأكسدي"

فسّر الدكتور بهانداري، الأستاذ المساعد بجامعة ميسوري، هذه الظاهرة بأن الملوثات الكيميائية تسبب حالة من "الإجهاد التأكسدي" التي تعطل الجينات والمسارات الحيوية اللازمة لتكوين الحيوانات المنوية. وهنا يأتي دور فيتامين سي بوصفه مضاداً قوياً للأكسدة، حيث يعمل على:

مواجهة الجذور الحرة الضارة.

إعادة التوازن الجزيئي داخل الأنسجة التناسلية.

حماية الشفرة الوراثية للحيوانات المنوية من التعطيل.

نحو آفاق سريرية جديدة

الدراسة التي نُشرت في مجلة "العلوم والتكنولوجيا البيئية"، تفتح الباب أمام استراتيجيات وقائية جديدة للحد من العقم الناتج عن الملوثات البيئية. ورغم التفاؤل الكبير بالنتائج، أكد الفريق البحثي ضرورة إجراء تجارب سريرية موسعة على البشر قبل اعتماد فيتامين سي، بروتوكول علاجي رسمي لهذه الحالات.

