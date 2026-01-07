قد تنفقين مئات الدولارات على منتجات العناية بالبشرة، وآلاف الدولارات على العلاجات التجميلية، ومع ذلك، إذا كنتِ تعانين من حب الشباب، أو بهتان البشرة، أو علامات الشيخوخة المبكرة، فقد حان الوقت للبحث بشكل أعمق.

قد تكمن المشكلة في طعامك، نعم، هذا صحيح. قد يكون الطعام الذي تتناولينه هو السبب الحقيقي، شارك الدكتور أنتوني يون، جراح التجميل الشامل المعتمد في ميشيجان الأمريكية، قائمة بالأطعمة التي قد تضر بشرتك، بحسب timesofindia

الخبز الأبيض

قد يبدو الخبز الأبيض غير ضار ظاهريا، لكن هذا الطعام الشائع يعد من أكبر أعداء البشرة الصحية، أشار الدكتور يون إلى أن الخبز الأبيض يحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع، ما يعني ارتفاعا سريعا في مستويات السكر في الدم، هذه الارتفاعات المفاجئة في سكر الدم تزيد من إنتاج الأنسولين، وتحفز الالتهابات، وتنتج كمية زائدة من الزيوت، مع مرور الوقت، قد يؤدي هذا الطعام البسيط إلى ظهور حب الشباب، والاحمرار، بل وحتى تسريع عملية الشيخوخة.

وجبة خفيفة حارة

بمجرد أن تلامس شفتيك، تبقى آثارها على وجهك للأبد، صحيح، قد تكون تلك الوجبة الخفيفة الحارة التي تتناولها لتمضية الوقت أو لإشباع جوعك، هي السبب وراء عدم جدوى جميع الكريمات باهظة الثمن وروتين العناية بالبشرة.

يقول الدكتور يون: "أطعمة مثل شيتوس الحارة مليئة بالمواد الكيميائية والدهون الضارة"، هذه المكونات قد تزيد من الالتهابات في الجسم، وبالفعل، لا يؤثر الالتهاب على صحتك الداخلية فحسب، بل يظهر أيضا على وجهك على شكل انتفاخات وبثور وتهيج.

شوكولاتة الحليب

على الرغم من أن الشوكولاتة الداكنة مرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية، إلا أن الشوكولاتة البيضاء - الشوكولاتة بالحليب - ليست خياركم الأمثل، فهي غنية بالسكر ومنتجات الألبان، وهما مكونان قد يضران ببشرتكم. لذا، ينصح الدكتور يون بتجنب الشوكولاتة بالحليب واختيار الشوكولاتة الداكنة بدلا منها.

حليب خالي الدسم

قد يكون هذا مفاجئا، لكن نعم، الحليب الخالي من الدسم ليس صديقا مثاليا للبشرة، فرغم أنه يُنظر إليه غالبا على أنه بديل "صحي"، إلا أنه قد يفاقم حب الشباب، يقول الطبيب: "تشير الدراسات إلى أن شرب الحليب الخالي من الدسم يرتبط بظهور البثور".

حبوب الإفطار

نعم، حبوب الإفطار سهلة التحضير، يمكنك تناول فطور مشبع ومغذ أثناء التنقل، إنها بالفعل منقذة، لكنها ليست بالضرورة صحية لأمعائك أو بشرتك.

حذر الطبيب قائلا: "حبوب الإفطار السكرية ضارة جدًا بالبشرة، خاصةً عند تناولها مع الحليب الخالي من الدسم".

وإلى جانب تجنب الأطعمة المذكورة أعلاه، حاولي اتباع نظام غذائي صحي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات للحصول على بشرة نضرة.

