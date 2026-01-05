الإمساك عرض شائع ينتج في الغالب عن تغييرات في النظام الغذائي أو عدم كفاية تناول السوائل أو الإجهاد أو انخفاض النشاط البدني، وفي معظم الحالات يزول من خلال اتباع إجراءات بسيطة في نمط الحياة.

وحذر استشاري أمراض الجهاز الهضمي الهندي الدكتور هارشيل شاه من خطورة الإمساك الذي يستمر لعدة أشهر، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

وقال شاه: "غالبا ما يتطور سرطان القولون وأمراض الأمعاء الأخرى دون علامات واضحة، وفي المراحل المبكرة، قد لا يكون هناك ألم أو أعراض ظاهرة".

وأضاف: "مع نمو الورم ببطء داخل القولون قد يضيق تجويف الأمعاء، مما يؤدي إلى صعوبة متزايدة في التبرز وانخفاض عدد مرات التبرز وترقق البراز أو شعور مستمر بعدم الإفراغ الكامل".

وأشار: "عندما تستمر هذه التغيرات لأسابيع أو شهور في هذه الحالة يجب استشارة الطبيب فورا".

وأوضح: "يصبح الإمساك علامة تحذيرية عندما يقترن بأعراض خطيرة مثل: وجود دم في البراز وفقدان الوزن غير المبرر وألم مستمر في البطن والتعب والتقيؤ وفقر الدم الناتج عن نقص الحديد".

وأضاف شاه: "يعد العمر عاملا رئيسيا آخر، حيث ينبغي على الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما، أو أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم استشارة الطبيب فورا بعد ملاحظة أي تغييرات في عادات التبرز".

ما هو سرطان القولون؟

يبدأ في الزوائد اللحمية على البطانة الداخلية للقولون والمستقيم، وهو نوع من السرطان يصيب القولون أو المستقيم في الأمعاء الغليظة.

وتتحول الزوائد اللحمية في القولون إلى أورام سرطانية، فتنمو من البطانة الداخلية للقولون وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

علامات أخرى لسرطان القولون

ألم في البطن

انتفاخ المعدة

الشعور بوجود براز في الأمعاء حتى بعد الذهاب إلى المرحاض.

