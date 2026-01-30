ألمانيا وإسرائيل تجريان أول تدريب مشترك لمواجهة الهجمات السيبرانية

(د ب أ)

أجرت ألمانيا وإسرائيل للمرة الأولى تدريبا مشتركا للدفاع ضد هجوم سيبراني كبير، حسبما أفادت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الجمعة.

ويعد التدريب ، الذي يحمل الاسم الرمزي "الأفق الأزرق"، أول خطوة ملموسة بموجب اتفاقية الأمن السيبراني التي تم إبرامها مؤخرا بين ألمانيا وإسرائيل.

وتهدف الاتفاقية إلى التنسيق بشكل أوثق بين أجهزة الأمن في البلدين، بالإضافة إلى تكثيف التعاون في مجالات الجريمة السيبرانية والذكاء الاصطناعي والدفاع ضد الطائرات المسيّرة.

وتقول الوزارة إن الهدف من التدريب السماح للخبراء من الجانبين بالتعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل.

ويعد العنصر الأساسي للشراكة هو الخطة المقررة لإنشاء ما يسمى بـ "القبة السيبرانية الألمانية"، على غرار النظام الإسرائيلي.

وتصف إسرائيل القبة السيبرانية بأنها نظام دفاعي يجمع بين مصادر بيانات مختلفة ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الثغرات واكتشاف التهديدات المحتملة عبر شبكة الإنترنت.

ويقول مسؤولون إسرائيليون، إنه يمكن تحذير المنظمات في مرحلة مبكرة من الهجمات الإلكترونية المحتملة من خلال النظام.