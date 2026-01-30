بينما كانت عبير تميل في طفولتها إلى لعب كرة اليد، كان للعائلة رأي آخر؛ فكيف لطفلة وُلدت في عائلة تضم لاعب كرة قدم شهيرًا أن تختار رياضة أخرى؟ وهكذا بدأت رحلة تلك الطفلة مع عالم المستديرة.

التونسية عبير ساسي، صاحبة الـ23 عامًا، وابنة عم فرجاني ساسي، نجم منتخب تونس والزمالك السابق، بدأت مسيرتها الرياضية في كرة اليد، قبل أن تتجه إلى كرة القدم متأثرة بعائلتها.

وقالت عبير ساسي، في حوار خاص لمصراوي: "لم أتوقع أنني سأصبح لاعبة كرة قدم، لأنني كنت لاعبة كرة يد، لكن عائلتي شجعتني على كرة القدم، ولم يحدث مثلما يحدث مع الكثيرين، بل شجعوني أنا وشقيقتي على مواصلة لعب كرة القدم".

ورغم أنها وُلدت في عائلة كروية، لم تتخيل عبير ساسي أنها ستصبح لاعبة محترفة يومًا ما، حتى رأت التطور في الشارع التونسي، الذي أصبح أكثر تقبلًا لممارسة الفتيات لكرة القدم.

لكنها لم تسر على خطى ابن عمها نجم وسط منتخب تونس، فاختارت عبير ساسي خط الدفاع، ولعبت لعدة فرق في تونس، حتى جاءت التجربة الأكبر: الاحتراف.

انتقلت عبير ساسي إلى فريق سيدات الشعلة السعودي، وبعدها إلى خيبر، فريقها الحالي، وتقول عن تلك التجربة: "تجربة الاحتراف في الدوري السعودي جيدة جدًا، وهناك اهتمام بالبطولة، وأشعر بالراحة والدعم الكبير لكرة القدم النسائية، على عكس بلدي".

تشجيع الزمالك

مع انتقال فرجاني ساسي إلى الزمالك، ارتبطت عبير بجماهير القلعة البيضاء وأصبحت مشجعة للفريق، وتقول لاعبة خيبر: "في تونس أحب الترجي ولم أشجع أي فريق آخر، لكن عندما انتقل فرجاني إلى الزمالك تغير الأمر، الزمالك مختلف؛ روح الجمهور وطريقة تشجيعهم لفرجاني جعلتنا عائلة كاملة نحب الزمالك، وحتى هذه اللحظة ما زلت أحبه، جماهيره في «حتة تانية»، وأتمنى عودته للزمالك واستكمال مسيرته هناك".

وأضافت: "لديّ كثير من الأصدقاء المصريات، مثل فدوى لاعبة الزمالك السابقة وشقيقتها التوأم، وأيضًا شروق السيد لاعبة وادي دجلة، حيث تزاملنا في الشعلة".

وعن إمكانية لعبها للزمالك، قالت: "كنت قريبة من الانتقال إلى الدوري المصري للسيدات، لكن الأمر لم يكتمل، وأفكر في السنوات المقبلة بالاحتراف في الزمالك، فالزمالك في القلب، لدي أصدقاء ومشجعون منه، وإذا تلقيت عرضًا من الزمالك ومن الأهلي، بالتأكيد سأختار الزمالك".

وانتقل تشجيع عبير ساسي للزمالك إلى داخل الملعب، فأصبحت تحتفل بـ"القوس والسهم"، وروت حكاية الاحتفال قائلة: "احتفالي بالقوس والسهم هذا العام كان من أجل الزمالك أولًا، وثانيًا لأن فرجاني يحتفل بهذه الطريقة".

واختتمت عبير ساسي حوارها بالحديث عن أصعب وأسعد لحظتين في مسيرتها، قائلة: "أصعب شيء في كرة القدم عمومًا أن يأتي شخص ويكون سببًا في تعطيل مسيرتك، أما أسعد لحظة في مسيرتي فكانت عندما انضممت إلى منتخب تونس".