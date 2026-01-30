إعلان

إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا- بنها الحر

كتب : أسامة عبدالرحمن

04:31 م 30/01/2026

انقلاب ميكروباص - ارشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا–بنها الحر بمحافظة القليوبية، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة بنها، وذلك على بُعد نحو 30 كيلومترًا بعد الكارتة، ما أسفر عن إصابات متفرقة بين الركاب دون وقوع وفيات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

وبحسب مصادر أمنية، جرى نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنها لتلقي الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة، حيث أكدت المصادر الطبية أن حالتهم مستقرة حتى الآن، ولا توجد حالات وفاة ناتجة عن الحادث، مع استمرار المتابعة الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق، وجارٍ فحص السيارة والاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث.

وفي السياق ذاته، قامت الجهات المعنية برفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية التي تأثرت جزئيًا لفترة قصيرة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطريق ومنع وقوع حوادث مماثلة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق، لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، وبيان مدى وجود شبهة إهمال أو مخالفة لقواعد المرور من عدمه.

انقلاب ميكروباص محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية الأجهزة الأمنية

