إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباصين بالطريق الزراعي بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

04:42 م 30/01/2026

إسعاف - أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين ميكروباصين على طريق مصر - الإسكندرية الزراعي، أمام قرية كفر الحصة، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، كما دفعت هيئة الإسعاف المصرية، فرع القليوبية، بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع المصابين.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى مستشفى قها التخصصي ومستشفى قها، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأكدت مصادر طبية عدم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن، مع استمرار متابعة الحالة الصحية للمصابين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما جرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق.

