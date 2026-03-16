وزير الزراعة يصدر تعليمات مشددة لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة

كتب : محمد نصار

01:35 م 16/03/2026

شعار وزارة الزراعة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تعليمات مشددة لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة داخل قطاعاتها المختلفة والهيئات التابعة لها ومديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك تنفيذًا لتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار تعزيز كفاءة إدارة الموارد وترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة.

وشدد وزير الزراعة، على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات التنظيمية والإدارية لضمان تحقيق الهدف من التعليمات بكفاءة داخل جميع قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها ومديريات الزراعة بالمحافظات.

وتضمنت التعليمات ترشيد الإنفاق في كل القطاعات والهيئات ومديريات الزراعة، مع تشغيل مقر واحد فقط للجهات التي يتوفر لها أكثر من مقر، وذلك بهدف تقليل المصروفات التشغيلية وتعظيم كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

كما شملت وقف جميع الاحتفالات أيًّا كان نوعها، في إطار إجراءات ترشيد الإنفاق، إلى جانب تخصيص سيارة واحدة فقط لكل قيادة، على أن يتم تسليم أي سيارة تزيد على السيارة المخصصة إلى جراج الوزارة، إضافة إلى التنبيه على عدم السفر للخارج، وفي حال الضرورة القصوى يتم العرض على السلطة المختصة، مع التأكيد على ترشيد صرف الوقود والتشديد على مراجعة ذلك دوريًا حسب التعليمات، ومحاسبة المقصر في هذا الشأن، مع التأكيد على عدم صرف وقود إلا لسيارة واحدة فقط لأي مسؤول.

وشملت التعليمات، التوقف التام عن إنارة جميع المباني التابعة للوزارة ليلًا من الخارج، وخفض الإضاءة الداخلية لجميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة، والالتزام بترشيد وخفض استهلاك الطاقة على وجه العموم، فضلًا عن ضرورة التأكيد على إغلاق المعدات الكهربائية غير المستخدمة خارج أوقات التشغيل.

ووجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتنفيذ حملات توعوية داخل جميع قطاعات الوزارة لتعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة تحت شعار "ترشيد الطاقة أمانة"، مع التأكيد على أن تكون الأولوية القصوى للسلامة والأمن والدفاع المدني، على أن تتم المتابعة الدورية لتلك التعليمات بصفة شخصية.

وقرر وزير الزراعة، تشكيل لجنة دائمة بجميع مديريات الزراعة في المحافظات لمتابعة التنفيذ الفوري لتلك الإجراءات، مع التشديد على جميع الجهات بضرورة الالتزام بما ورد في هذه التعليمات، واتخاذ ما يلزم من أعمال خاصة بالترشيد بصفة عامة.

وزارة الزراعة ترشيد الكهرباء ترشيد الطاقة الزراعة

