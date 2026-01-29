إعلان

لهو أطفال يشعل خناقة بالشوم بين جيران الشرقية والداخلية: خلافات قديمة

كتب ـ رمضان يونس:

06:45 م 29/01/2026

متهمين

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخرين بالشرقية.

تحريات البحث الجنائي، أكدت أنه بتاريخ 25 الجارى تبلغ لقسم شرطة الصالحية الجديدة بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبال "عامل ، سيدتين "مصابين بكسور وكدمات متفرقة"، و بسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين آخرين (5 أشخاص "2 منهم مصابان بجروح متفرقة"، جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال، تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بعصا و فأس و كوريك، محدثين إصابتهم المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض على الطرف الثانى، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فـى التعدى، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

خناقة جيران على لهو أطفال لجيرة لداخلية لشرقية لافات ناقة بالشوم

