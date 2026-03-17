مايدوجوري (أب)

لقي العشرات من الأشخاص حتفهم وأصيب آخرون بجروح ليلة الاثنين، جراء هجمات انتحارية استهدفت ثلاثة مواقع على الأقل في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، حسبما أفادت خدمات الطوارئ لوكالة أسوشيتد برس، مشيرةً إلى احتمالية وقوع تفجيرات انتحارية.

وسمع دوي انفجارات في ثلاثة مواقع مختلفة بمدينة مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو، حيث يشن متطرفو جماعة بوكو حرام الجهادية النيجيرية تمردا منذ أكثر من عقد.

ووقعت التفجيرات في سوق محلي وعند مدخل مستشفى جامعة مايدوغوري التعليمي، وفقاً لسراجو عبد الله، رئيس العمليات في الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (نيما) في مايدوجوري.

وقال عبد الله: "هناك إصابات، وما زالوا يعالجون المصابين في المستشفى. لا يمكننا تحديد العدد الدقيق للضحايا حتى يتم حصرهم".