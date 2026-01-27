الزبادي من الأطعمة الأساسية التي يوصي بها خبراء التغذية لما يوفره من فوائد صحية متعددة، حيث يساعد على دعم الجهاز الهضمي، إضافة إلى تعزيز المناعة وصحة العظام.

وفقا لموقع "Verywell Health"، إليك الفوائد الصحية لتناول الزبادي يوميا:

تحسين الهضم وصحة الأمعاء

يتميز الزبادي باحتوائه على بكتيريا نافعة تُعرف بالبروبيوتيك، تسهم في تحقيق التوازن داخل الميكروبيوم المعوي، ويساعد هذا التوازن على تحسين عملية الهضم وتقليل اضطرابات الأمعاء، مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال.

دعم صحة العظام والأسنان

كونه مصدرا غنيا بالكالسيوم، لذا فهو عنصر ضروري للحفاظ على قوة العظام والأسنان والوقاية من هشاشة العظام، خاصة مع التقدم في العمر، كما أن بعض أنواعه مدعمة بفيتامين D، الذي يعزز امتصاص الكالسيوم ويسهم في دعم المناعة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

المساعدة في خفض ضغط الدم

تناول الزبادي بانتظام ينعكس إيجابا على صحة القلب وضغط الدم، ويحتوي على فيتامينات B، مثل B12 وB2، فضلا عن معادن مهمة كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، التي تؤدي دورا مهما في تنظيم ضغط الدم ودعم عمليات التمثيل الغذائي.

تسهم البروبيوتيك الموجودة به في تقوية الجهاز المناعي عبر الحد من الالتهابات المزمنة المرتبطة بالعديد من الأمراض، كما يساعد الحفاظ على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء على تحسين استجابة الجسم المناعية ودعم دفاعاته الطبيعية.

أي أنواع الزبادي أكثر فائدة؟

تتنوع أنواع الزبادي بين قليل الدسم، واليوناني، والكفير، والزبادي النباتي، ويعد الزبادي اليوناني خيارا مفضلا لارتفاع محتواه من البروتين، في حين يتميز الكفير بتنوع أكبر في البكتيريا النافعة.

وينصح الخبراء باختيار الزبادي الطبيعي غير المُحلى لتجنب السكريات المضافة التي تقلل من فوائده الصحية.

ملاحظات مهمة قبل الاستهلاك

على الرغم من فوائده العديدة، لا يكون الزبادي مناسبا للجميع، الأشخاص الذين يعانون من حساسية الحليب يجب عليهم تجنب استهلاكه، بينما يفضل لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز اختيار أنواع منخفضة اللاكتوز أو تناوله بكميات معتدلة.

