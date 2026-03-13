إيران تسمح لسفينة تركية بالعبور عبر مضيق هرمز

كتب : محمد أبو بكر

05:38 م 13/03/2026

مضيق هرمز

كشف وزير النقل التركي، اليوم، عن أن سفينة مملوكة لشركة تركية تمكنت من عبور مضيق هرمز بعد الحصول على إذن من السلطات الإيرانية.

وأوضح عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل التركي، أن هناك 15 سفينة تركية في المضيق، وتمكنوا من تمرير واحدة منها بعد التنسيق مع الجانب الإيراني، مشيراً إلى أن السفن الأخرى تنتظر حالياً ولم تواجه أي مشاكل، بحسب التايمز.

وأشار الوزير التركي إلى أن تركيا تحافظ على تواصل مستمر مع الجانب الإيراني لضمان عبور السفن بأمان، مؤكداً أنه لا توجد أي سفن تركية في المنطقة في الوقت الحالي.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية العالمية لتجارة النفط، وقد أغلقت إيران المضيق منذ الهجوم الذي شنه كل من إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير، في محاولة لإحداث تأثير على الاقتصاد العالمي.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"رقم تاريخي جديد له".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

"رقم تاريخي جديد له".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
اعتقال 4 أشخاص في هولندا بعد هجوم على كنيس يهودي
شئون عربية و دولية

اعتقال 4 أشخاص في هولندا بعد هجوم على كنيس يهودي
أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
شئون عربية و دولية

أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
كيف تحوّل كوب الشاي إلى قنبلة صحة؟.. طبيب يكشف
سفرة رمضان

كيف تحوّل كوب الشاي إلى قنبلة صحة؟.. طبيب يكشف

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار تضرب عدة مناطق
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار تضرب عدة مناطق

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
البابا ليو يدعو القادة المسيحيين الذين يشعلون الحروب إلى مراجعة ضمائرهم