كشف وزير النقل التركي، اليوم، عن أن سفينة مملوكة لشركة تركية تمكنت من عبور مضيق هرمز بعد الحصول على إذن من السلطات الإيرانية.

وأوضح عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل التركي، أن هناك 15 سفينة تركية في المضيق، وتمكنوا من تمرير واحدة منها بعد التنسيق مع الجانب الإيراني، مشيراً إلى أن السفن الأخرى تنتظر حالياً ولم تواجه أي مشاكل، بحسب التايمز.

وأشار الوزير التركي إلى أن تركيا تحافظ على تواصل مستمر مع الجانب الإيراني لضمان عبور السفن بأمان، مؤكداً أنه لا توجد أي سفن تركية في المنطقة في الوقت الحالي.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية العالمية لتجارة النفط، وقد أغلقت إيران المضيق منذ الهجوم الذي شنه كل من إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير، في محاولة لإحداث تأثير على الاقتصاد العالمي.