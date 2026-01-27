تساقط الشعر من المشكلات التي تؤثر على صحة المرأة ومظهرها وثقتها بنفسها، ويكون نتيجة لعوامل متعددة تتراوح بين التغيرات الهرمونية والإجهاد النفسي إلى نقص الفيتامينات والأمراض المزمنة.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إليك الأسباب الشائعة وراء هذه المشكلة، وطرق الوقاية منها:

الأسباب الشائعة لتساقط الشعر:

الإجهاد والضغوط النفسية

توضح الدكتورة آمنة عادل، أخصائية الجلدية والشعر، أن الإجهاد النفسي والجسدي يؤدي إلى تساقط الشعر الكربي، الذي يظهر عادة بعد مرور ثلاثة أشهر على حدث مجهد مثل فقدان شخص عزيز أو ضغوط العمل.

العدوى والأمراض

يمكن أن تسبب الأمراض الفيروسية مثل كوفيد-19 أو الإنفلونزا تساقط الشعر، إذ يركز الجسم على حماية الأعضاء الحيوية على حساب بصيلات الشعر، غالبا ما يتحسن الشعر بعد شهرين من زوال العدوى، ولا يستمر التساقط عادةً أكثر من ستة أشهر.

حقن وأدوية إنقاص الوزن

تؤثر حقن التخسيس على الشعر بطريقتين: الأولوية التي يعطيها الجسم للأعضاء الداخلية عند الشعور بالجوع، والثاني نقص الفيتامينات والمعادن نتيجة عدم اتباع نظام غذائي متوازن أثناء استخدام هذه الحقن.

نقص التغذية والفيتامينات

أهمية البروتين والمعادن الأساسية مثل الحديد، والزنك، وحمض الفوليك، وفيتامين د، وفيتامين ب12، لتقليل تساقط الشعر وتحفيز نمو بصيلات جديدة.

التغيرات الهرمونية

مع التقدم في العمر وانخفاض مستويات الإستروجين، تتأثر دورة نمو الشعر، ما يؤدي إلى ترققه وزيادة تساقطه، ويمكن لبعض العلاجات الهرمونية الموضعية أن تساعد على تخفيف هذه الأعراض، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي غني بالبروتين والفيتامينات.

نصائح للوقاية ودعم نمو الشعر

الحفاظ على تغذية متوازنة وغنية بالبروتين والفيتامينات.

استخدام المكملات الغذائية عند الحاجة لتعويض نقص الفيتامينات والمعادن.

الحد من التوتر النفسي وممارسة الرياضة بانتظام.

متابعة مستويات الفيريتين وفيتامين د وفق نصائح الأطباء.

استشارة طبيب الجلدية أو أخصائي الشعر لتحديد السبب والعلاج المناسب.

اقرأ أيضا:

كيف يؤثر تناول ملعقة عسل يوميا على الذاكرة والمناعة؟

لماذا يصاب بعضنا بالزكام ولا يشعر به الآخرون؟

"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان

بعد وفاة أم وأطفالها الأربعة بشبرا.. نصائح لتجنب حوادث تسرب الغاز



احذر.. 5 أعراض غير متوقعة قد تكشف السرطان مبكرا