طالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتأجيل محاكمته في قضايا الفساد وإعطائه بعض الوقت لمحاربة وهزيمة أعداء إسرائيل.

قال نتنياهو في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إنه يتعرض لمحاكمة سياسية، مطالبًا بمنحه الوقت لهزيمة أعداء إسرائيل وعقد تحالفات في الإقليم.

وأضاف نتنياهو، أن الإسلام المتطرف السني والشيعي يهدد العالم، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل ضرب أعدائها من أجل إضعافهم.

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال، إن إسرائيل تعمل على تغيير الشرق الأوسط والتحول إلى قوة إقليمية وقوة عالمية، مشيرا إلى أنه لولا التحرك ضد إيران لأصبحت صناعاتها العسكرية محصنة جدا تحت الأرض.

وذكر نتنياهو أن النظام الإيراني وضع خطة لتدمير إسرائيل عبر الصواريخ الباليستية ومحاولة تطوير قنبلة نووية، زاعمًا أن طهران بنت منظومة لإبادة إسرائيل عبر وكلائها وصواريخها الباليستية ومشروعها النووي.