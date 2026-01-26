سرطان القولون يعد السبب الرئيسي للوفاة لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، لذا يجب استشارة الطبيب بعد ملاحظة أي أعراض غريبة وجديدة.

لماذا هناك ارتفاع في حالات الإصابة بسرطان القولون لدى الشباب؟

حالات الإصابة بسرطان القولون تتزايد بشكل أساسي بسبب عوامل نمط الحياة، بما في ذلك الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة والسكريات، وانخفاض تناول الألياف، وقلة الحركة، والسمنة، وفقا لـ "تايمز ناو نيوز".

وتشمل العوامل المساهمة الأخرى تغيرات في بكتيريا الأمعاء، والتدخين، واستهلاك الكحول، وزيادة استخدام المضادات الحيوية، مما قد يؤدي إلى تلف مبكر في الحمض النووي.

وأدى ازدياد استهلاك اللحوم المصنعة والسكريات المكررة والأنظمة الغذائية الغنية بالدهون إلى تغيير الميكروبيوم المعوي، مما يسهم في نمو الأورام.

كما أن قلة الحركة وارتفاع معدلات السمنة من العوامل الرئيسية وراء زيادة الإصابة بالأورام لدى البالغين دون سن الخمسين.

وأيضا قد تؤدي التغيرات في البكتيريا المعوية (الميكروبيوم) والتعرض البيئي للسموم أو الملوثات إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

ما هو سرطان القولون؟

هو سرطان يبدأ في الزوائد اللحمية على البطانة الداخلية للقولون والمستقيم، وهو نوع يصيب القولون أو المستقيم في الأمعاء الغليظة.

وقد تتحول الزوائد اللحمية في القولون إلى أورام سرطانية، حيث تنمو من البطانة الداخلية للقولون وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ويجري الأطباء فحوصات مثل تنظير القولون للكشف عن هذه الزوائد قبل تحولها إلى أورام سرطانية، كما تكشف هذه الفحوصات عن الزوائد اللحمية السرطانية.

ويعد سرطان القولون مرضا خطيرا، لكن استئصال الأورام الحميدة التي تتطور إلى سرطان قد يمنع تطوره.

لذا فإن التشخيص المبكر والعلاج لإزالة الأورام الحميدة السرطانية قد يسهم في الشفاء التام من المرض.

علامات سرطان القولون

ألم في البطن

انتفاخ المعدة

دم في البراز

الإمساك أو الإسهال

الشعور بوجود براز في الأمعاء حتى بعد الذهاب إلى الحمام

الشعور بالتعب أو الضعف

فقدان الوزن غير المبرر

وتسبب بعض الحالات الشائعة، مثل نزلة معوية أو تسمم غذائي، آلاما في الأمعاء وإمساك وإسهال، لذا لا يعني وجود هذه الأعراض بالضرورة الإصابة بسرطان القولون ولكن ينصح باستشارة الطبيب إذا استمرت هذه المشكلات لأكثر من بضعة أيام.

