وفي هذا الإطار، إليكم أبرز العلامات التحذيرية لمرض السرطان، إضافة إلى طرق الوقاية منه، وفقا لموقع "clevelandclinic".

ما هو السرطان؟

السرطان مجموعة واسعة من الأمراض التي تنشأ نتيجة تحوّل الخلايا الطبيعية إلى خلايا غير طبيعية تنمو وتنقسم بشكل خارج عن السيطرة، وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويحدث ذلك بسبب طفرات جينية تعطل آليات النمو الطبيعي للخلايا.

أنواع السرطان

يوجد أكثر من 100 نوع من السرطان، وتُصنف طبيا وفق مكان نشأتها وطبيعة الأنسجة المصابة، وأبرزها:

الأورام الصلبة: وتشكل النسبة الأكبر، مثل سرطانات الجلد والثدي والرئة والقولون، إضافة إلى الساركوما التي تصيب العظام والأنسجة الضامة.

سرطانات الدم: وتشمل اللوكيميا والليمفوما والورم النخاعي المتعدد.

السرطانات المختلطة: تجمع بين أكثر من نوع نسيجي، مثل السرطانة الساركومية.

أعراض تحذيرية

تختلف أعراض السرطان باختلاف نوعه ومرحلته، إلا أن هناك أعراضا عامة تستدعي الانتباه، من بينها:

التعب المزمن.

الحمى الليلية.

فقدان الشهية أو الوزن غير المبرر.

التعرق الليلي.

آلام مستمرة.

تغيرات جلدية مثل تبدل شكل الشامات.

وجود دم في البول أو البراز.

سعال مصحوب بالدم.

أو ظهور كتل غير معتادة.

وينصح الأطباء بالذهاب للطبيب المختص عند استمرار أي تغير جسدي لأكثر من أسبوعين.

أسباب السرطان

السرطان مرض جيني في جوهره، لكنه ليس بالضرورة وراثيا، وتشير الدراسات إلى أن الطفرات الموروثة لا تمثل سوى 5% إلى 10% من الحالات، بينما تعود الغالبية إلى طفرات مكتسبة خلال الحياة.

وتشمل عوامل الخطر

التاريخ العائلي.

التدخين.

التعرض للملوثات البيئية.

سوء التغذية.

قلة النشاط البدني.

العلاج الهرموني.

والتعرض المفرط للإشعاع أو لأشعة الشمس فوق البنفسجية.

التشخيص ومراحل المرض

يعتمد تشخيص السرطان على تحاليل الدم، والفحوصات الإشعاعية، والخزعات، إضافة إلى الفحوصات الجينية في بعض الحالات.

ويُقسم السرطان عادة إلى أربع مراحل، تبدأ بالمراحل المبكرة التي يكون فيها المرض موضعيا، وصولا إلى المرحلة الرابعة التي تشير إلى انتشار الخلايا السرطانية إلى أعضاء بعيدة في الجسم.

طرق العلاج

تتعدد وسائل علاج السرطان وفق نوعه ومرحلته، وتشمل:

الجراحة، العلاج الكيميائي، العلاج الإشعاعي، العلاج المناعي، العلاج الهرموني، وزراعة نخاع العظم، تصاحب هذه العلاجات آثار جانبية تختلف حدتها من شخص لآخر، ما يستدعي المتابعة الطبية المستمرة.

