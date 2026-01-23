إعلان

دون الإضرار بالصحة.. كم بيضة يمكن تناولها يوميا؟

كتب : مصراوي

09:00 ص 23/01/2026

تناول البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد خبراء التغذية وأطباء القلب أن الخطر الصحي من البيض لا يكمن في الكوليسترول الغذائي بحد ذاته، بل في الدهون المشبعة المصاحبة له، والتي تساهم في تراكم الترسبات داخل الشرايين وزيادة خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقا لموقع ديلي ميل، يمكن للأشخاص الأصحاء تناول بيضة كاملة واحدة أو بياض بيضتين يوميا دون زيادة ملموسة في خطر أمراض القلب.

بينما ينصح من يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو ارتفاع الكوليسترول بعدم تجاوز أربع صفارات بيض أسبوعيا، مع تجنب مصادر أخرى للدهون المشبعة مثل اللحوم الحمراء، الجبن، والزبدة.

تحتوي البيضة الكبيرة على 1.6 غرام من الدهون المشبعة، إضافة إلى عناصر غذائية مهمة مثل اللوتين والزياكسانثين والكولين، بينما تكمن المخاطر الحقيقية غالبا في الأطعمة المصاحبة مثل النقانق والجبن والخبز المحمص بالزبدة.

وتؤكد الدراسات الحديثة أن طرق الطهي تؤثر على قيمته الغذائية؛ فالبيض المسلوق أو المقلي في مقلاة غير لاصقة أفضل من الطهي بالزبدة.

وتشدد الإرشادات الصحية على التركيز على البروتينات والدهون الصحية، والحد من المنتجات الحيوانية الدهنية لحماية القلب والأوعية الدموية.

بيض لبيض ناول البيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

متحدث الاتصالات يكشف حقيقة وجود تطبيق لفتح شفرة الهواتف بـ5 آلاف جنيه
أخبار مصر

متحدث الاتصالات يكشف حقيقة وجود تطبيق لفتح شفرة الهواتف بـ5 آلاف جنيه

مواعيد تشغيل القطارات الإضافية خلال إجازة نصف العام
أخبار مصر

مواعيد تشغيل القطارات الإضافية خلال إجازة نصف العام
توفيق عكاشة: تقسيم إيران وارد.. وترامب ينفذ خطة إدارة العالم
أخبار مصر

توفيق عكاشة: تقسيم إيران وارد.. وترامب ينفذ خطة إدارة العالم
بعد احتفاله بعيد ميلاد ابنته.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد فضل
مصراوي ستوري

بعد احتفاله بعيد ميلاد ابنته.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد فضل
كتب بـ3 جنيهات.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب
أخبار مصر

كتب بـ3 جنيهات.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة