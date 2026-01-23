دون الإضرار بالصحة.. كم بيضة يمكن تناولها يوميا؟

أكد خبراء التغذية وأطباء القلب أن الخطر الصحي من البيض لا يكمن في الكوليسترول الغذائي بحد ذاته، بل في الدهون المشبعة المصاحبة له، والتي تساهم في تراكم الترسبات داخل الشرايين وزيادة خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقا لموقع ديلي ميل، يمكن للأشخاص الأصحاء تناول بيضة كاملة واحدة أو بياض بيضتين يوميا دون زيادة ملموسة في خطر أمراض القلب.

بينما ينصح من يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو ارتفاع الكوليسترول بعدم تجاوز أربع صفارات بيض أسبوعيا، مع تجنب مصادر أخرى للدهون المشبعة مثل اللحوم الحمراء، الجبن، والزبدة.

تحتوي البيضة الكبيرة على 1.6 غرام من الدهون المشبعة، إضافة إلى عناصر غذائية مهمة مثل اللوتين والزياكسانثين والكولين، بينما تكمن المخاطر الحقيقية غالبا في الأطعمة المصاحبة مثل النقانق والجبن والخبز المحمص بالزبدة.

وتؤكد الدراسات الحديثة أن طرق الطهي تؤثر على قيمته الغذائية؛ فالبيض المسلوق أو المقلي في مقلاة غير لاصقة أفضل من الطهي بالزبدة.

وتشدد الإرشادات الصحية على التركيز على البروتينات والدهون الصحية، والحد من المنتجات الحيوانية الدهنية لحماية القلب والأوعية الدموية.