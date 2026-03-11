أمر غير مقبول.. كيف علقت كوريا الشمالية على أحداث إيران؟

أعربت كوريا الشمالية، عن إدانتها القوية للضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مؤكدة أنها تعتبر هذه العمليات "تعديًا على السلام الإقليمي وتصعيدًا للاضطرابات العالمية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية: "إن بلاده ترى أن التدخلات الخارجية في النظام السياسي الإيراني، بما في ذلك التهديدات الكلامية والهجمات العسكرية، أمر غير مقبول ولا يمكن التسامح معه"، بحسب سي إن إن.

وأضاف المتحدث أن مثل هذه الأعمال تهدف إلى زعزعة استقرار حكومة دولة أخرى، مما يزيد من المخاطر على الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضحت بيونج يانج، أن كوريا الشمالية تحترم قرار مجلس الخبراء الإيراني بتعيين مجتبى خامنئي مرشدًا جديدًا للبلاد.

واعتبرت أن هذا الاختيار يعكس حقوق الشعب الإيراني وخياره الشرعي في إدارة شؤون بلاده، مشددة على أن احترام السيادة الإيرانية جزء أساسي من الالتزام بالقوانين الدولية.