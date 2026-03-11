ترأست الدكتورة سلوى رشاد أمين مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية، الاجتماع التنسيقي لأفرع الجامعات الأجنبية، بحضور رؤساء الأفرع ومستشاري الوزير للأفرع، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة سلوى رشاد حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توسيع نطاق الشراكات الدولية في مجال التعليم العالي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة، بما يدعم تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، ويرتقي بجودة مخرجاتها التعليمية والبحثية.

وأشارت أمين مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية إلى الدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتوسيع آفاق تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية بين الجامعات المصرية والمؤسسات الدولية المرموقة، وتعزيز الحضور الدولي للمؤسسات التعليمية المصرية، بما يسهم في تحسين تنافسيتها وسمعتها الأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضحت رشاد أن إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر يمثل خطوة استراتيجية مهمة تتيح للطلاب الحصول على تعليم دولي وشهادات أكاديمية معتمدة من جامعات عالمية، دون الحاجة إلى السفر للخارج، الأمر الذي يسهم في تقليل الأعباء المادية والاجتماعية المرتبطة بالاغتراب.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، عرضًا تقديميًا بعنوان "بناء القدرات الابتكارية للأفرع".

واستعرض الاجتماع تقريرًا حول توصيات معرض "طلاب فروع الجامعات الأجنبية بجمهورية مصر العربية ومستقبل الإبداع والابتكار"، الذي أقيم في يناير الماضي، بالتعاون بين أمانة مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية وأفرع الجامعات الأجنبية، بمقر فرع جامعة كوفنتري بالعاصمة الجديدة.

وناقش الاجتماع آليات مشاركة الأفرع في مسابقة أفضل جامعة للأنشطة الطلابية.

كما ناقش الاجتماع آليات استقطاب الطلاب الدوليين لأفرع الجامعات الأجنبية.

واطلع الحضور على التقارير الواردة من الأفرع، عن الفصل الدراسي الأول للعام 2026/2025.

ووافق الحضور على تشكيل فريق لإعداد الدليل التسويقي لأفرع الجامعات الأجنبية.

وأحيط الحضور علمًا بعقد فعالية بعنوان: "دور التعليم العابر للحدود في دعم استراتيجيات التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وذلك بالتعاون بين المجلس الثقافي البريطاني وفرع جامعة كوفنتري ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية.

وتمت الإحاطة بإدراج فروع الجامعات الأجنبية ضمن منظومة الاستبيان المصري للمشاركة الطلابية، على أن تكون المشاركة خلال العام الدراسي الحالي 2026/2025.

كما تمت الإحاطة بدليل النزاهة وأخلاقيات البحث العلمي.

