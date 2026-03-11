كتب : د ب أ

انتهى الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من موجة غارات كان يشنها على أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت، استهدفت مقرات ومواقع تضم معدات قتالية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي القول، إن القوات الجوية قصفت أيضا مقرا لحزب الله بمدينة صور أمس.

وفي الوقت نفسه، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الليفتنانت كولونيل أفيخاي أدرعي، تحذيرات تم بثها باللغة العربية، بالإخلاء لمنطقتي حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية.