نجحت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي في ضبط طرفي مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات مالية على الميراث، استخدم خلالها بعض المتهمين عصي خشبية لإحداث إصابات متفرقة بأطراف الطرف الآخر.

التحقيقات في مشاجرة قنا

وأشار بيان الشرطة إلى أن المشاجرة أسفرت عن إصابة شخصين بجروح متفرقة، كما حاول أحد المتهمين الدخول إلى أحد المساجد، إلا أن المصلين تدخلوا لمنع امتداد النزاع داخل المسجد.

وبالفحص والتحريات تبين أن الطرف الأول ضم شخصين أصيبا بجروح متفرقة، بينما الطرف الثاني مكون من 4 أشخاص من نفس العائلة، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز. وأكدت التحقيقات أن المشاجرة نشبت نتيجة خلافات مالية وميراثية، وأسفرت عن الإصابات المشار إليها، في حين تم ضبط العصي الخشبية المستخدمة في الاعتداء.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات حول الواقعة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مع إحالة الملف للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.