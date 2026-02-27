إعلان

ترامب يطالب الحكومة الأمريكية بالتوقف عن استخدام تكنولوجيا "أنثروبيك"

كتب : عبدالله محمود

11:32 م 27/02/2026

دونالد ترامب

كتب-عبدالله محمود:

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من جميع الوكالات الفيدرالية في الحكومة الأمريكية، بالتوقف فورا عن استخدام تكنولوجيا شركة "أنثروبيك".

وقال ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح أبدًا لشركة يسارية متطرفة ومستيقظة بإملاء كيفية خوض الجيش الأمريكي للحروب والانتصار فيها، موضحًا "أن هذا القرار يعود إلى قائدكم الأعلى، والقادة العظماء الذين عينتهم لإدارة جيشنا".

وأضاف ترامب:"لقد ارتكب المجانين اليساريون في أنثروبيك خطأً فادحًا عندما حاولوا الضغط على وزارة الحرب وإجبارها على الامتثال لشروط الخدمة الخاصة بها بدلاً من دستورنا. إن أنانيتهم تعرض حياة الأميركيين للخطر، وقواتنا للخطر، وأمننا القومي للخطر".

ووجه الرئيس الأمريكي كل الوكالات الفيدرالية في حكومة الولايات المتحدة بالتوقف فورًا عن استخدام تكنولوجيا أنثروبيك، قائلا: "نحن لسنا بحاجة إليها، ولا نريدها، ولن نتعامل معهم مرة أخرى!".

وأوضح ترامب أنه ستكون هناك فترة توقف تدريجي مدتها ستة أشهر للوكالات مثل وزارة الحرب التي تستخدم منتجات أنثروبيك، على مستويات مختلفة للتوقف عن استخدامه.

ووجه ترامب رسالة لشركة أنثروبيك، قائلا: "من الأفضل أن تنظم أنثروبيك، أمورها، وأن تكون مفيدة خلال فترة التخلص التدريجي هذه، وإلا فسوف أستخدم السلطة الكاملة للرئاسة لإجبارهم على الامتثال، مع عواقب مدنية وجنائية كبرى ستتبع ذلك".

وشدد ترامب على أن الإدارة الأمريكية هي من ستقرر مصير البلد وليس شركة ذكاء اصطناعي يسارية متطرفة خارجة عن السيطرة يديرها أشخاص ليس لديهم أي فكرة عما يدور حوله العالم الحقيقي، حسب وصفه.

دونالد ترامب أنثروبيك الحكومة الأمريكية

