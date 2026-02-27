إعلان

"ضرب أمام كاميرات".. تفاصيل ضبط شاب اعتدى على والدته المسنة بالغربية

كتب : صابر المحلاوي

11:35 م 27/02/2026

تفاصيل اعتداء شاب على والدته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
ألقت أجهزة الأمن بالغربية، القبض على شاب بعد تعديه بالضرب على والدته المسنة، ما أسفر عن إصابتها بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

بداية البلاغ باعتداء شاب على والدته

تلقى مركز شرطة زفتى بلاغًا من ربة المنزل التي أفادت بتضررها من نجلها دون سبب، حيث قام بالاعتداء عليها أثناء تواجدهما بالمنزل.

وبالفحص، تبين أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وأنه سبق إيداعه إحدى المصحات النفسية للعلاج، وقدمت أسرته الشهادات الطبية التي تؤكد ذلك، كما تم ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الضحية ومحاسبة المعتدي.

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأحيلت القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شاب يضرب والدته أمن الغربية اضطرابات نفسية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: قد نسيطر بشكل ودي على كوبا
شئون عربية و دولية

ترامب: قد نسيطر بشكل ودي على كوبا
صلاح دياب: أنا من نادي الملياردرات.. بس المليار بتاعتي ديون
أخبار وتقارير

صلاح دياب: أنا من نادي الملياردرات.. بس المليار بتاعتي ديون
"هيعمل الصح".. عضو مجلس إدارة الأهلي يوجه رسالة خاصة لجماهير النادي
رياضة محلية

"هيعمل الصح".. عضو مجلس إدارة الأهلي يوجه رسالة خاصة لجماهير النادي
لبلبة وعمرو يوسف وأروى جودة يواسون الفنانة مي عمر في عزاء والدها
زووم

لبلبة وعمرو يوسف وأروى جودة يواسون الفنانة مي عمر في عزاء والدها
هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
جنة الصائم

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان