كتب- صابر المحلاوي:

ألقت أجهزة الأمن بالغربية، القبض على شاب بعد تعديه بالضرب على والدته المسنة، ما أسفر عن إصابتها بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

بداية البلاغ باعتداء شاب على والدته

تلقى مركز شرطة زفتى بلاغًا من ربة المنزل التي أفادت بتضررها من نجلها دون سبب، حيث قام بالاعتداء عليها أثناء تواجدهما بالمنزل.

وبالفحص، تبين أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وأنه سبق إيداعه إحدى المصحات النفسية للعلاج، وقدمت أسرته الشهادات الطبية التي تؤكد ذلك، كما تم ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الضحية ومحاسبة المعتدي.

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأحيلت القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.