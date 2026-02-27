بيان رسمي من الأهلي بعد الإفراج عن عدد من جماهيره

علق الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي والمدرب الحالي لفريق آيك السويدي، على أزمته الأخيرة مع المارد الأحمر، بعدما قرر الاتحاد الدولي تغريم المارد الأحمر 558 ألف دولار لصالح المدرب الإسباني.

وكان المارد الأحمر أعلن رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، عن القيادة الفنية للفريق في أغسطس من العام الماضي 2025، بسبب تراجع نتائج الفريق.

تصريحات المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو

وقال ريبيرو في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام أوديفولد بالدوري: "بالفعل الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر قرار لصالحي في أزمتي مع الأهلي، لكنني لا أهتم بهذا الأمر وأترك هذا الجانب للمحامي".

وأضاف: "لن أعلق على هذا الأمر، خاصة وأن مثل هذه الأمور لا تشغلني كثيرا، ولا يوجد أي شيئ يمكن أن أضيفه في هذا الأمر في الوقت الحالي".

واختتم ريبيرو تصريحاته: "أركز فقط في الوقت الحالي مع فريقي آيك، أترك الأمر المتعلق بهذه الأزمة للمحامي الخاص بي".

رد الأهلي على حكم الاتحاد الدولي لصالح ريبيرو

وكان الدكتور عبد الله شحاتة المستشار القانوني للنادي الأهلي، أعلن أمس أن النادي سيتقدم في الفترة المقبلة، بطعن أمام المحكمة الرياضية على الحكم الصادر من الاتحاد الدولي بتغريم النادي 558 ألف دولار لصالح الإسباني ريبيرو. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أرقام ريبيرو مع الأهلي

وكان خوسيه ريبيرو قاد المارد الأحمر، في 7 مباريات رسمية فقط، تمكن خلالهم الفريق من تحقيق الفوز في مباراة، تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في 4 لقاءات.

وسجل لاعبو المارد الأحمر تحت قيادة المدرب الإسباني 10 أهداف، فيما تلقت شباكهم 11 هدفا في كافة البطولات.

موعد مباراة الأهلي وزد بالدوري

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره زد غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري المصري.

